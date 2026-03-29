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La Pallacanestro Don Bosco batte la Virtus Certaldo ed allunga la serie positiva

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29 Marzo 2026

La Pallacanestro Don Bosco batte la Virtus Certaldo ed allunga la serie positiva

Livorno 29 marzo 2026 La Pallacanestro Don Bosco batte la Virtus Certaldo ed allunga la serie positiva

La Pallacanestro Don Bosco non si ferma più, incasellando un’altra perla, la sesta, nella ormai lunga collana di vittorie consecutive. A chinare la testa di fronte al magic moment dei ragazzi rossoblu tocca alla Virtus Certaldo, che pure arrivava a Livorno in un buon momento di forma.

La compagine di Di Manno, dopo un avvio lento, ha condotto praticamente per tutta la partita, allungando nel terzo quarto, chiuso con 12 lunghezze di vantaggio, fondamenta del successo poi decretato dal 78-68 finale. Due punti cha catapultano la Pallacanestro Don Bosco, in attesa dei risultati di domani, addirittura al secondo posto in classifica.

LA CRONACA

Nella Pallacanestro Don Bosco, senza l’acciaccato Dadomo, coach Di Manno inizia con il quintetto composto da Deliallisi, Regoli, Bresinski, Lemmi ed Artioli. Il tecnico della Virtus Certaldo, Andrea Crocetti, replica con Ceccarelli, Ricci, Maltomini, Rettori e Lucas Silveira. Dopo un avvio favorevole ai bianconeri ospiti, avanti 4-0 dopo 90” di partita, la Pallacanestro Don Bosco stampa un parziale di 9-0 che regala ai labronici il timone del confronto. La Virtus reagisce e torna immediatamente a contatto, per un equilibrio che dura sostanzialmente fino alle ultime battute del periodo, fino al parziale finale di 6-0 della Pallacanestro Don Bosco, che vale il +4 alla fine del primo periodo, sul 19-15.

L’equilibrio continua anche in avvio del secondo parziale, con la Virtus Certaldo brava a rintuzzare, anche grazie ad un’azzeccata zona 2-3, l’iniziale +7 rossoblu, agganciando la parità a quota 22, con un parziale di 7-0, interrotto da una penetrazione di Regoli. Da quel momento in poi, sono le difese ad avere la meglio sui attacchi avversari, tanto che si segna con il contagocce, fino al parziale di 8-0 a favore della Pallacanestro Don Bosco che regala, a 2’ dall’intervallo lungo, sei punti di vantaggio alla compagine di Di Manno, margine poi mantenuto a metà partita, sul 37-31. Nei rossoblu, a metà partita, 7 di Lamperi ed Artioli.

Al rientro dagli spogliatoi, la Pallacanestro Don Bosco è brava ad alzare l’intensità della propria difesa ed a trovare ottime soluzioni in attacco contro la zona avversaria, arrivando ad accumulare anche un vantaggio in doppia cifra, sul 48-37.

Sembra l’allungo decisivo, invece la Virtus si conferma osso duro da rodere e stampa un parziale di 5-0, tutto scritto da Lucas Silveira, costringendo coach Di Manno ad un time-out, dal quale i rossoblu escono con un parziale di 7-0, con 4 punti consecutivi di Casini ed una tripla di Preziuso, che vale il massimo vantaggio, di 13, sul 55-43, margine sostanzialmente mantenuto all’ultima pausa, sul 63-51.

Nel periodo conclusivo, la Virtus Certaldo ci prova anche a rosicchiare qualche punto, ma la superiorità della Pallacanestro Don Bosco è evidente, tanto che i rossoblu, per l’occasione di bianco vestiti, mantengono il comando del confronto senza dannarsi troppo l’anima. Alla fine, infatti, Artioli e compagni chiudono sul 78-68, allungando a sei la serie di vittorie consecutive, striscia positiva che lancia i ragazzi di Giuseppe Di Manno nelle altissime sfere della classifica. Questa sera, infatti, il Don Bosco è al secondo posto, in attesa delle partite di domani che, comunque, al massimo potranno far scivolare i rossoblu al terzo posto. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, detto che ogni player ha portato il suo mattoncino nella costruzione della vittoria, da citare quelle di Casini ed Artioli, autori rispettivamente di 17 e 15 punti.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Virtus Certaldo 78-68

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski, Lemmi 7, Deliallisi 8, Susini 2, Lamperi 5, Casini 16, Artioli 15, Preziuso 9, Aleksandrovs, Tognoni 4, Sciacol 3, Regoli 8. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 19-15; 37-31; 63-51; 78-68