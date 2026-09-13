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La Pallacanestro Don Bosco batte Pino Firenze e supera il turno in Coppa Toscana

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13 Settembre 2026

La Pallacanestro Don Bosco batte Pino Firenze e supera il turno in Coppa Toscana

Livorno 13 settembre 2026

Inizia con il piede giusto la stagione ufficiale della Pallacanestro Don Bosco; la compagine rossoblu infatti battezza il primo turno del “Trofeo Piperno”, la Coppa Italia di Serie C, con una bella vittoria. La compagine da questa stagione affidata a Lorenzo Grison, infatti, regola agevolmente Pino Firenze, mettendo le cose in chiaro fin dai primi 10’, chiusi con 13 lunghezze di vantaggio, grazie ad una grande facilità nel trovare la retina avversaria, come raccontano i 32 punti realizzati nel solo primo periodo. Lemmi e compagni prendono stentano solo nei primi 2’, poi prendono in mano il confronto, arrivando fino ad un massimo vantaggio di 26 lunghezze, per poi chiudere con un largo 104-80, punteggio che la dice lunga sulla bontà della prestazione dei rossoblu, molti dei quali erano alla prima esperienza ufficiale in un campionato senior. A raccontare la bella prova dei giovani labronici, il fatto che tutti i dodici ragazzi del roster sono andati a referto, e ben quattro di loro in doppia cifra, con Aleksandrovs top scorer a quota 19, Lemmi a 16 e la coppia composta da Sciacol e Gado a 10. Il successo vale la qualificazione al secondo turno della Coppa Toscana, in programma la prossima settimana

La bella prova dei rossoblu è ben evidenziata anche dalle parole di coach Grison a fine partita: “Sono davvero molto soddisfatto dell’approccio alla prima ufficiale della stagione; abbiamo messo sul parquet tanta energia ed altrettanta gamba, segno evidente della bontà del lavoro che stiamo facendo con il nostro preparatore atletico e con tutto lo staff. Un lavoro che, evidentemente, sta andando nella direzione giusta, evidenziato anche dalla bella atmosfera che si è creata nel gruppo, con i ragazzi entusiasti nel lavorare e nello stare assieme, e questo lo si è visto nella sfida contro Pino, che ci permette di accedere al secondo turno, in programma a metà settimana”.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pino Firenze 104-80

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Gado 10, Aleksandrovs 19, Lemmi 16, Angelini 5, Deliallisi 6, Susini 9, Di Fabrizio 9, Casini 5, Preziuso 5, Sciacol 10, Andò 2, Colombini 8. All. Lorenzo Grison, Ass. Alessandro Papa e Francesco Putti.

Parziali: 32-19; 55-46; 71-69; 104-80