La Pallacanestro Don Bosco batte Piossasco e conquista una meritata salvezza

Basket

14 Aprile 2025

Livorno 14 aprile 2025

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, per la Pallacanestro Don Bosco, brava a regolare, in quello che era un autentico spareggio con in palio la salvezza, i piemontesi dell’Area Pro 2020 Piossasco. I rossoblu giocano una partita caratterizzata da una grande intensità difensiva, costringendo gli ospiti a basse percentuali, vera chiave di volta del successo. Il break decisivo arriva nel terzo periodo, quando il Don Bosco esce benissimo da un time-out chiamato da Di Manno, stampando un parziale di 11-0, trampolino di lancio verso la vittoria con annesso passaporto salvezza.

LA CRONACA – Nella Pallacanestro Don Bosco, coach Di Manno si affida al quintetto composto da Dadomo, Marinari, Paoletti, Vitosis e Deri. Nei piemontesi starting five con Bertino, Brentan, Viele, Spada e Favretto.

Fin da subito la partita si distingue per l’alta intensità, come ampiamente prevedibile in una partita che vale la salvezza diretta. I primi minuti sono caratterizzati dalle basse percentuali, complici anche la grande applicazione in difesa delle due squadre, e da un grande equilibrio, fino agli ultimi 2’40” di gioco. Lì, infatti, il Don Bosco aumenta ancor più la propria intensità difensiva, e prova ad allungare, chiudendo il primo quarto avanti tre, sul 17-14.

In avvio di secondo quarto, è Piossasco ad uscire meglio dai blocchi di partenza, con un parziale di 11-2 che consente ai piemontesi di allungare, con due triple consecutive, fino al +6, fin qui massimo vantaggio di una delle due squadre. La situazione costringe coach Di Manno ad un minuto di sospensione, dal quale i rossoblu escono stampando un parziale di 6-0, utile per impattare il confronto a quota 25. L’onda rossoblu continua, con un canestro di Paoletti e due liberi di Deri, con il Don Bosco che sale a +4, poi incrementato fino al +7 da una tripla di Paoletti a 1” dalla sirena di metà partita. A metà partita, da citare i 12 di Deri e gli 8 di Vitosis.

Al rientro dagli spogliatoi, Paoletti segna il primo canestro della seconda frazione, regalando il +9 al Don Bosco, che però si incarta in una serie di troppe palle perse consentendo a Piossasco di tornare fino al -3. Il blackout costringe coach Di Manno al minuto di sospensione. Lo stop regala l’effetto sperato, con i rossoblu, per l’occasione in casacca bianca, che stampano un parziale di 8-0, che vale il primo vantaggio in doppia cifra del confronto, sul 48-37. Il momento d’oro del Don Bosco non si ferma, ed alla fine del terzo periodo i punti di vantaggio sono 14, dove aver toccato anche il +17.

Nel periodo conclusivo, il Don Bosco inizia con le polveri bagnate e Piossasco rientra fino al -10, un margine che la Pallacanestro Don Bosco riesce a controllare senza soverchi problemi, fino al 73-60 finale che vale il “game, set and match”, non solo sulla partita ma anche sul campionato, chiuso con la conquista della più meritata salvezza da parte della Pallacanestro Don Bosco. Alla sirena finale, gran festa per la conquista dell’obiettivo stagionale, arrivato all’ultima giornata della stagione regolare, e per questo ancor più gratificante.

Tra i singoli, ben quattro uomini in doppia cifra nella Pallacanestro Don Bosco, con Lamperi top scorer a quota 18, Paoletti a 16 e Deri a 14.

Pallacanestro Don Bosco – Area Pro 2020 Piossasco 73-60

Pallacanestro Don Bosco: Baroni, Dadomo 1, Di Sacco 1, Marinari 6, Crocetta, Balestri 3, Pacitto, Vitosis 13, Paoletti 16, Deri 14, Tristan Lamperi 18, Regoli 1. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 17-14; 38-31; 58-44; 73-60

