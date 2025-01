Livorno 11 gennaio 2025 La Pallacanestro Don Bosco battezza il nuovo anno in trasferta

Ormai terminato il periodo natalizio, la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco già da giorni è al lavoro per preparare la prima sfida del nuovo anno, che vedrà la compagine di Giuseppe Di Manno impegnata in campo esterno. Infatti, i rossoblu sono attesi dall’ennesima trasferta in Piemonte, domenica prossima a Cumiana, in provincia di Torino, piccolo paese di circa 8.000 anime, dove sono attesi dall’Area Pro 2020 Piossasco.

Sulla carta, una partita abbordabile, considerando che il record dei padroni di casa, 6 vittorie ed altrettante sconfitte, è molto simile a quello (5/7) della compagine labronica. Simili sono anche le statistiche, con i piemontesi che segnano tre punti in più del Don Bosco ma ne subiscono altrettanti in più. Insomma, è facile prevedere una partita sul filo dell’equilibrio, nel quale sarà fondamentale, per i ragazzi di Di Manno, riuscire ad imporre i propri ritmi, su entrambi i lati del campo.



Di fronte avranno una compagine con un roster quasi interamente composto da ragazzi giovani, tra i quali spicca l’ala piccola Filippo Spada, con 16,5 punti di media miglior realizzatore dei propri colori e quinto dell’intero girone. Accanto a lui, in doppia cifra anche la guardia Luca Viele (12,8), l’ala Thomas Bertino e l’altra guardia Diego Puccio (10.3).



Limitare questo poker è il “must” per la Pallacanestro Don Bosco per tentare di portare a casa due punti di importanza fondamentale per il proseguo del torneo, come ben si capisce dalle parole di coach Di Manno, che presenta così i 40’ in terra piemontese: “Affrontiamo questa trasferta in terra piemontese in una situazione di grande emergenza, con tanti giocatori infortunati. Detto questo andremo comunque a Torino per fare la nostra partita al cospetto di una squadra che è cresciuta con il trascorrere delle partite e che ci proporrà diverse situazioni tattiche da affrontare. Noi stiamo preparando al meglio per continuare, anche in questo nuovo anno, il nostro percorso di crescita e per disputare una buona seconda parte di stagione”.