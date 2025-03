Home

31 Marzo 2025

La Pallacanestro Don Bosco cede a Bra

Termina con una sconfitta il lungo viaggio della Pallacanestro Don Bosco a Bra, ultima trasferta della stagione regionale. L’illusione di una vittoria dura lo spazio di pochi minuti, caratterizzati dall’iniziale 4-0 rossoblu. Sembra l’inizio di una giornata radiosa, ed invece da quel momento sulla Pallacanestro Don Bosco cala il buio, con i padroni di casa bravi ad incanalare il confronto sui binari più congeniali, di fatto impedendo ai ragazzi di coach Di Manno di mostrare quanto preparato il settimana.

L’andamento del punteggio è impietoso, con i piemontesi avanti di nove già alla fine del primo periodo, vantaggio poi amplificato fino al +19 di fine primo tempo, nel quale i ragazzi rossoblu, privi di Paoletti, impegnato con la Libertas nella trasferta di Pesaro nel campionato di Serie A2, segnano appena 18 punti. Le cose non migliorano al rientro sul parquet, con Bra che mantiene saldamente in mano le redini del confronto, chiudendo con un netto 79-46.

Una sconfitta che fa male, ma non azzera le velleità Don Bosco di agganciare la salvezza senza passare dalle forche caudine dei playout; Deri e compagni, infatti, si giocheranno la salvezza diretta nelle ultime due giornate della stagione regolare, in altrettanti scontri diretti, da giocarsi davanti al pubblico amico del “PalaMacchia”, contro Vado prima e Area Pro Piossasco poi.

Della deludente prova di Bra ne è consapevole anche coach Di Manno, che analizza così i 40’ disputati in terra piemontese: “A parte il 4-0 iniziale a nostro favore, abbiamo subito il tatticismo dei nostri avversari, bravi a non farci giocare ed a incanalare il confronto sui propri binari, senza permetterci di fare ciò che volevamo e avevamo preparato in settimana, dominando l’incontro”.

Abet Laminati Bra Lantek – Pallacanestro Don Bosco Livorno 79-46

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 9, Dadomo 2, Di Sacco 1, Marinari 5, Crocetta 2, Cristofani 2, Balestri 2, Pacitto 6, Vitosis 2, Deri 5, Tristan Lamperi 8, Regoli 2. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 20-11; 37-18; 52-26; 79-46

