La Pallacanestro Don Bosco cede a Castelfiorentino

28 Settembre 2025

Livorno 28 settembre 2025

Termina, come nelle previsioni, con una sconfitta l’esordio nel duro campionato di Serie C Gold della Pallacanestro Don Bosco. I ragazzi di Giuseppe Di Manno, privi dell’infortunato Artioli, assenza non di poco conto, tengono botta a Castelfiorentino, per tutto il primo tempo, rimediando anche ad una partenza contratta, con i padroni di casa avanti di nove, sul 15-6, prima del rientro rossoblu, con le sembianze di un 9-0 che rimette in equilibrio il confronto. Un equilibrio che permane fino all’intervallo lungo che vede i padroni di casa avanti di cinque, sul 39-34.

Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa partono a spron battuto, con un parziale di 9-0 che vale l’allungo sul + 14, che poi diventa +16 all’ultima pausa.

Un vantaggio che Castelfiorentino mantiene senza dannarsi troppo l’animo fino al 79-61 finale, nonostante i generosi tentativi di rimonta dei ragazzi rossoblu, alla fine sconfitti, ma comunque protagonisti di una buona prestazione, nella quale spiccano i 21 punti di Lamperi.

A fine partita coach Di Manno analizza con la consueta lucidità il confronto, sottolineando le tante cose buone mostrate dai suoi ragazzi:

“Siamo partiti un po’ contratti, come era prevedibile trattandosi dell’esordio in campionato, ma dopo pochi minuti abbiamo reagito giocando alla pari per tutto il primo tempo contro una squadra attrezzata come Castelfiorentino. All’inizio del terzo periodo, loro sono scappati via approfittando anche di qualche nostra ingenuità e noi non siamo più riusciti a rientrare. Ci prendiamo, comunque, le tante cose buone che abbiamo fatto, ben sapendo che abbiamo bisogno di diventare più cinici, nella consapevolezza che anche questo fa parte del nostro percorso”.

ABC Castelfiorentino – Pallacanestro Don Bosco 79-61

Don Bosco Livorno: Bresinski 3, Lemmi 2, Marinari 5, Deliallisi 2, Susini, Lamperi 21, Casini 6, Preziuso 2, Pacitto 8, Tognoni 3, Garibotto 3, Regoli 6. All. Di Manno. Ass. Cotza, Papa.

Parziali: 21-19, 39-34, 65-49, 79-61

