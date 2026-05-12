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La Pallacanestro Don Bosco cede a Castelfiorentino

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12 Maggio 2026

La Pallacanestro Don Bosco cede a Castelfiorentino

Livorno 12 maggio 2026 La Pallacanestro Don Bosco cede a Castelfiorentino

Nonostante il buon inizio, la Pallacanestro Don Bosco deve cedere all’ABC Castelfiorentino in Gara-1 dei quarti di finale playoff; i rossoblu, infatti, escono dai blocchi di partenza sgommando, e arrivano fino al +7, sul 19-12, per poi chiudere il primo quarto avanti di sei , sul 25-19. Nel secondo periodo, però, complice anche la zona avversaria, le polveri della Pallacanestro Don Bosco si inumidiscono ed i padroni di casa prendono in mano le redini della partita, andando all’intervallo lungo avanti di sette lunghezze, sul 38-31.

All’inizio del secondo tempo, i gialloblu di casa allungano, fino ad arrivare ad un vantaggio in doppia cifra, fino al 50-39, margine poi rosicchiato dai rossoblu, fino al 53-45 di fine terzo periodo. Nel quarti finale la Pallacanestro Don Bosco aumenta i propri ritmi e torna a contatto, a -3, sul 56-53, ma i padroni di casa scappano via nuovamente, arrivando fino al +12, sul 72-58. Nonostante lo strappo di Castello, la Pallacanestro Don Bosco non si arrende, tornando al -4, sul 74-70 in prossimità dell’ultimo minuto di gioco, ma la rimonta si ferma qua, e Castelfiorentino la spunta per 80-70. Nella Pallacanestro Don Bosco non bastano i quattro uomini in doppia cifra, con Artioli e Pacitto a 15, Dadomo a 12 e Lemmi a 11.

Al termine del confronto, coach Di Manno analizza con la consueta lucidità quanto accaduto in Gara-1: “E’ stata una partita tipica di playoff, spigolosa ma altrettanto corretta. Dopo un primo quarto nel quale siamo riusciti a giocare come volevamo, nel secondo periodo le nostre basse percentuali hanno permesso a Castelfiorentino di accumulare quel vantaggio poi risultato decisivo, nonostante i nostri tentativi di rimonta. I ragazzi sono stati comunque bravi a non mollare ed a rimanere sempre attaccati alla partita; adesso bisogna pensare a recuperare energia in vista di gara-2 dove dovremo trovare continuità in attacco e riuscire a giocare il nostro ritmo per l’intera partita”.

ABC Castelfiorentino – Pallacanestro Don Bosco Livorno 80-70

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski, Dadomo 12, Lemmi 11, Deliallisi 2, Casini, Artioli 15, Preziuso 9, Pacitto 15, Nilo, Tognoni 2, Garibotto ne, Regoli 4. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa.

Parziali: 19-25; 38-31; 53-45; 80-70

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