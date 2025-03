Home

Sport

Basket

La Pallacanestro Don Bosco cede alla capolista Savigliano

Basket

23 Marzo 2025

La Pallacanestro Don Bosco cede alla capolista Savigliano

Livorno 23 marzo 2025 La Pallacanestro Don Bosco cede alla capolista Savigliano

Lo si sapeva già dalla vigilia che la sfida con la capolista Savigliano era di quelle proibitive e tale si è rivelata. I ragazzi di Giuseppe Di Manno ci hanno anche provato a tener testa alla prima della classe, riuscendo a sterilizzare, con un ottimo secondo quarto, l’avvio con le marce basse, ma poi si sono dovuto inchinare alla superiorità piemontese. Quando il Don Bosco è arrivato al -5, infatti, ecco la sgommata vincente dei rossi ospiti, che hanno stampato un parziale di 23-8, di fatto determinante nel successo di Savigliano.

LA CRONACA: In casa Pallacanestro Don Bosco, coach Di Manno si affida al quintetto composto da Dadomo, Regoli, Paoletti, Vitosis e Deri. Nei piemontesi, capolista del campionato, il tecnico Siclari risponde affidandosi a Baruzzo, Agbodan, Abrate, Bonatti e Gioda. L’avvio è favorevole alla capolista avanti di 8, sul 12-4, già dopo 5’, con il Don Bosco che ha il suo miglior attaccante, Paoletti, già gravato di due falli. Dopo 6’ ecco la nota lieta per la Pallacanestro Don Bosco, il rientro sul parquet, dopo un lungo infortunio, di Filippo Di Sacco. L’onda piemontese non si arresta ed alla fine del primo quarto il parziale indica la netta superiorità della capolista, che chiude i primi 10’ con un vantaggio di 18 punti, sul 25-7.

Nel secondo quarto, la Pallacanestro Don Bosco aumenta la proprio intensità difensiva, inumidendo le polveri dei tiratori avversari, e riesce a rosicchiare, anche grazie ad una azzeccata difesa a zona, qualche punto alla capolista, che, comunque, all’intervallo lungo comunque conserva 8 lunghezze di vantaggio, sul 33-25. A metà partita, in casa Pallacanestro Don Bosco, da segnalare la buona prova di Tristan Lamperi, con 7 punti miglior realizzatore dei propri colori.

In avvio di secondo tempo, l’inerzia è ancora in mano ai rossoblu, per l’occasione di bianco vestiti, che segnano subito un parziale di 3-0, tornando a -5, sul 28-33. Nel momento di maggiore difficoltà, però, si vede tutta la caratura della capolista, brava a piazzare un break di 6-0, che restituisce a Savigliano un vantaggio in doppia cifra. Il 6-0 è solo l’incipit di un parziale di 23-8 a favore dei piemontesi. E’ la sgommata che impacchetta i due punti con destinazione Piemonte, tanto che all’ultimo intervallo la partita è ampiamente in mano alla capolista che chiude il terzo periodo sul 56-36.

Nel periodo finale, i ragazzi labronici ci provano anche, con grande cuore ed altrettanta generosità, a rientrare in partita, salvo poi arrendersi a Savigliano, non a caso in testa al campionato, con appena due sconfitte. Non era certo questa la partita per agganciare due punti nella corsa alla salvezza, che ripartirà domenica prossima a Bra, in una partita molto importante per il futuro del torneo delle due squadre.

Tornando, per concludere, alla sfida contro la capolista, in casa Don Bosco da rimarcare la prova di Tristan Lamperi, top scorer dei suoi con 12 punti.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Amatori Savigliano 53-70

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 2, Dadomo 1, Di Sacco 1, Marinari 7, Deliallisi, Nicholas Lamperi 2, Balestri 8, Vitosis 4, Paoletti 8, Deri 8, Tristan Lamperi 12, Regoli. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Virginia Gonella.

Parziali: 7-25; 25-33; 36-56; 53-70

La Pallacanestro Don Bosco cede alla capolista Savigliano