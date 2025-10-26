Home

La Pallacanestro Don Bosco cede alla Sancat

26 Ottobre 2025

Livorno 26 ottobre 2025

Gioca una buona partita, la Pallacanestro Don Bosco, ma alla fine deve cedere alla Sancat Firenze, recriminando per i troppi errori dalla lunetta, alla fine Tognoni e compagni chiudono, infatti, con appena 14/30, pari al 47%.

Peccato perché i rossoblu, ancora senza il centro titolare Artioli, in panchina solo per onor di firma, sono stati bravi a riaprire in almeno due occasioni una partita che ormai sembrava in controllo degli ospiti.

Alla fine, però, ai ragazzi è mancato il classico killer instinct che avrebbe permesso di giocarsi i due punti fino alla sirena finale.

LA CRONACA

Nella Pallacanestro Don Bosco, reduce dalla buona prestazione di mercoledì scorso a Prato contro l’ancora imbattuta Union, coach Di Manno si affida al quintetto composto da Dadomo, Lamperi, Marinari, Lemmi e Garibotto; il coach della Sancat Firenze, Alessandro Calamai, replica con Ricci, Camiciottoli, Matichecchia, Fois e Degl’Innocenti.

Dopo il doveroso minuto di silenzio per ricordare i tragici fatti accaduti nel post-partita di Rieti-Pistoia, l’avvio di partita è caratterizzato dalle polveri bagnate dei due attacchi, tanto che dopo 3’ di partita il punteggio è fermo sul 4-4.

Da quel momento in poi, però, i fiorentini ingranano le marce alte, stampando un parziale di 12-2, che vale un vantaggio in doppia cifra, sul 16-6, non solo mantenuto, ma anche incrementato fino al 26-13 di fine primo quarto, dopo che Fois e compagni avevano avuto anche 15 punti di margine.

In avvio di secondo periodo, la Pallacanestro Don Bosco incrementa l’intensità difensiva, riesce a ridurre lo svantaggio, prima di incassare un 5-0 tutto targato Fois, fin qui il migliore dei suoi, che restituisce ai fiorentini il massimo vantaggio, sul 38-23.

Prontamente coach Di Manno chiama un minuto di sospensione, dal quale i suoi ragazzi escono con la faccia giusta, stringono ancor più le maglie in difesa e stampano un parziale di 7-0, e poteva essere più cospicuo evitando qualche errore di troppo in attacco, che riapre la partita, riportando il Don Bosco a -8, poi ampliato fino al -10 di metà partita da un canestro del fiorentino Ricci.

Per quanto riguarda i singoli, ottimi i primi 20’ di Susini, autore già di 11 punti.

In avvio di terzo quarto ti aspetti che l’inerzia continui ad essere dipinta di rossoblu, ed invece nei primi 4’ di gioco il Don Bosco rimane a secco, consentendo alla Sancat di allungare nuovamente, fino al nuovo massimo vantaggio del confronto, sul 47-30. Nel momento di maggiore difficoltà, però, i giovani virgulti rossoblu riescono ad interrompere la marea fiorentina, stampando un parziale di 11-2 che riporta lo svantaggio sotto la doccia cifra, costringendo Calamai al time-out. Al rientro dal minuto la Sancat è brava a riallungando, capitalizzando due triple consecutive, di Masini e Menchini, ed a chiudere il terzo quarto sul +13, sul 59-46.

Il periodo conclusivo inizia con una bella tripla di Dadomo, sembra l’inizio della riscossa ed invece i fiorentini per qualche minuto sembrano tenere agevolmente in mano la partita. Però i giovani rossoblu non si danno mai per vinti e, intorno alla metà del periodo, scrivono un break di 8-1 che li riporta a -7 a 4’ dalla sirena finale. Nel concitato finale la Pallacanestro Don Bosco spreca più di una occasione per riaprire definitivamente la partita, ed alla fine i due punti prendono la superstrada per Firenze, con il punteggio di 69-61. Per quanto riguarda i singoli, da segnalare gli 11 di Susini ed i 10 di Dadomo e Deliallisi, unici rossoblu in doppia cifra.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Sancat Firenze 61-69

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Dadomo 10, Lemmi 5, Marinari 3, Deliallisi 10, Susini 11, Lamperi 4, Casini 7, Artioli, Tognoni 7, Garibotto, Gubinelli, Regoli 4. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa.

Parziali: 13-26; 40-30; 46-59