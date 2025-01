Home

La Pallacanestro Don Bosco cede all’US Livorno

26 Gennaio 2025

La Pallacanestro Don Bosco cede all’US Livorno

Lotta fino alla sirena finale, la Pallacanestro Don Bosco ma alla fine, nonostante una prestazione volitiva, deve cedere all’US Livorno. I ragazzi di Giuseppe Di Manno pagano la scarsa precisione in attacco e qualche difficoltà a rimbalzo, acuita dall’assenza dell’infortunato Filippo Di Sacco. Peccato, perché la veemente rimonta del periodo conclusivo, nel quale Paoletti e compagni hanno avuto anche la palla del pareggio, avrebbe meritato ben altro finale.

LA CRONACA – Dopo il doveroso minuto di raccoglimento per ricordare il grande “Praja” Drazen Dalipagic, scomparso proprio oggi, in casa Pallacanestro Don Bosco il tecnico Giuseppe Di Manno, costretto a rinunciare all’infortunato Di Sacco, si affida al quintetto composto da Dadomo, Regoli, Paoletti, Balestri e Crocetti. Nell’US Luca Angella risponde spedendo in campo Pantosti, Puccioni, Bonicoli, Simonetti e Falappi. L’avvio è nel segno di un grande equilibrio e di un altrettanto evidente agonismo, segno evidente di quanto la partita, oltrechè importante per la classifica, sia sentita dalle due squadre. Dopo la tripla di Regoli in avvio, infatti, la partita scorre sui binari di un equilibrio perfetto, tante che i primi 10’, caratterizzati dalla supremazia delle difese sui rispettivi attacchi, terminano con le due squadre in perfetta parità, a quota 11. In avvio di secondo quarto, l’US, presa per mano da un Tedeschi in giornata di grazia, allunga fino al +5, sul 21-16, dopo 2’54” di gioco, costringendo coach Di Manno a spendere il primo time out della partita. Il minuto di sospensione non regala gli effetti sperati, e gli amaranto allungano, con una tripla del “solito” Tedeschi, fino al +8. Un ritardo che induce il coach rossoblu ad un altro minuto, dal quale i suoi escono con gli occhi della tigre e, grazie anche ad una zona 2-3 che inaridisce l’attacco US, stampano un parziale di 5-0, tornando a soli tre punti, per poi chiudere il primo tempo sotto di cinque, sul 30-25. In un primo tempo dai bassi punteggi, in casa Don Bosco, da segnalare i 7 punti, in 5’28” di utilizzo, di Deri. Al rientro dagli spogliatoi, ad uscire meglio dai blocchi di partenza è l’US Livorno; gli amaranto scappano fino al +9, ritardo che convince Di Manno al primo time-out della seconda frazione di gioco. Il minuto di sospensione non sortisce però gli effetti sperati, l’inerzia rimane in mano all’US, brava ad allungare fino al +14, capitalizzando alcune palle recuperate. Di Manno non sta a guardare e chiede un altro time out nel tentativo di invertire la tendenza. Al rientro dal minuto di sospensione, i rossoblu provano anche una zona 2-3, ma alla fine del terzo periodo, l’US mantiene 12 lunghezze di vantaggio, sul 49-37. I rossoblu iniziano in modo veemente il periodo conclusivo, rosicchiando qualche lunghezza di ritardo, ma l’US respinge colpo su colpo, prima di un uno due targato Paoletti-Regoli che riporta i rossoblu sul -6. Da lì in poi è una lotta senza esclusione di colpi, con l’Us di nuovo a +10 e poi con due triple consecutive di Paoletti ed un ciuff di Lamperi che riportano il Don Bosco al -2 a 2’32” dal termine. Il finale è vietato ai deboli di cuore, con il Don Bosco che ci prova fino al termine ma deve arrendersi alla precisione, nel minuto finale, dalla lunetta dei cugini che alla fine la vincono di quattro, per 60-56. In casa Don Bosco doppia cifra per Deri (12) e Paoletti (11).

Pallacanestro Don Bosco Livorno – US Livorno 56-60

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni, Dadomo 4, Marinari 1, Crocetta 2, Cristofani, Balestri, Preziuso, Spinelli, Paoletti 11, Deri 12, Lamperi, Regoli 5. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 11-11; 25-30; 37-49; 56-60

La Pallacanestro Don Bosco cede all’US Livorno