2 Novembre 2024

Livorno 2 novembre 2024 La Pallacanestro Don Bosco cede in volata sul parquet della capolista

Nell’anticipo della quinta giornata di campionato, la Pallacanestro Don Bosco gioca un’ottima partita sul campo della capolista Campus Piemonte, arrivando a tanto così da una vittoria che avrebbe avuto del clamoroso.

I ragazzi di Di Manno, infatti, tengono aperta la contesa fino alla sirena finale cedendo alla prima classe soltanto di un punto, per 92-91.

I rossoblu sono bravi a non mollare mai di fronte all’efficacia offensiva dei padroni di casa, che, dopo un avvio equilibrato, riescono a prendere in mano il confronto nella seconda metà del quarto iniziale, chiuso con 9 lunghezze di vantaggio, margine poi incrementato nel periodo successivo, quando Sakellariou e compagni arrivano fino al +14.

In quel momento sarebbe stato semplice arrendersi e tirare i remi in barca, invece la Pallacanestro Don Bosco continua a credere nella rimonta, nonostante gli 11 punti di ritardo a metà partita.

Al rientro dagli spogliatoi Paoletti e compagni riescono ad avvicinarsi fino al -5, ma quando l’aggancio sembra dietro l’angolo, i piemontesi scappano via allungando fino al +15, sull’82-67, a 6’ dalla fine.

Tutto finito? Non proprio, Regoli e compagni hanno un gran cuore e costruiscono un rush finale da copertina, arrivando a contatto con la capolista, mancando l’aggancio per un solo punto; infatti alla fine il tabellone recita 92-91 per Campus Piemonte che così coglie la quinta vittoria di fila, costringendo la Pallacanestro Don Bosco ad un’altra sconfitta al fotofinish.

Rimane l’amarezza per un’impresa soltanto accarezzata, ma giocando così la compagine labronica non tarderà a raccogliere le meritate soddisfazioni. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da sottolineare i tre uomini in doppia, con Paoletti a 28, in 32’ di utilizzo, top scorer del confronto, Crocetta a 15, in appena 14’ sul parquet, e Baroni a 12.

Campus Piemonte – Pallacanestro Don Bosco Livorno 92-91

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 12, Dadomo 2, Di Sacco 5, Marinari 9, Deliallisi, Crocetta 15, Balestri 8, Pacitto 4, Spinelli 2, Paoletti 28, Deri 4, Regoli 2. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 31-22; 52-41; 74-61; 92-91

