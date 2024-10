Home

Sport

Basket

La Pallacanestro Don Bosco cede nel derby con l’US, il commento di Giuseppe Di Manno

Basket

14 Ottobre 2024

La Pallacanestro Don Bosco cede nel derby con l’US, il commento di Giuseppe Di Manno

Livorno 14 ottobre 2024 – La Pallacanestro Don Bosco cede nel derby con l’US, il commento di Giuseppe Di Manno

Nel sentito derby con l’US Livorno, giocato davanti ad una buona cornice di pubblico, la Pallacanestro Don Bosco disputa una gran bella partita, vedendo sfumare il sogno della vittoria proprio quando sembrava ad un passo dall’averlo concretizzato.

I rossoblu, a 1’13” dalla sirena finale erano avanti per 70-62, salvo poi incassare, complice qualche “sanguinosa”, come l’ha definita coach Di Manno a fine partita, palla persa un parziale di 10-2 che ha fatto sorridere l’US Livorno.

Al di là della sconfitta, che sarà parte importante nel percorso di crescita dei tanti giovani della “cantera” Don Bosco, è stato un derby davvero emozionante, scorso sui binari di un equilibrio quasi perfetto, come raccontano le otto situazioni di parità e gli altrettanti cambi di vantaggio.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza è la Pallacanestro Don Bosco, che arriva fino al +6, prima di incassare la reazione dell’US che chiude il primo quarto avanti di 4, sul 25-21.

Un margine che i padroni di casa mantengono fino agli ultimi minuti del secondo periodo, quando i ragazzi di Di Manno stampano un parziale di 5-0 che vale il +1 all’intervallo lungo, con il sorpasso siglato da una tripla di Tommaso Regoli.

Al rientro sul parquet, le mani Don Bosco si raffreddano e i padroni di casa stampano un parziale di 10-0 che sembra la catapulta ideale per i ragazzi di Angella; nel momento più buio, però, ecco la veemente reazione ospite, che riporta il Don Bosco in partita, come raccontano le sole due lunghezze di ritardo alla fine del terzo periodo.

Il quarto finale è vietato ai deboli di cuore, con le due squadre a scambiarsi colpo sul colpo, fino a che il Don Bosco sembra aver inferto quello decisivo; Crocetta e compagni, infatti, sono avanti di 6 a 1’13” dalla fine, sembra il preludio alla vittoria, invece nel finale arrivano troppe palle perse ed alla fine un parziale finale di 10-2 regala all’US i due punti.

In una comunque buona prestazione, con 10 ragazzi andati a referto da sottolineare i tre uomini in doppia cifra, con Regoli top scorer a 12 e la coppia Di Sacco-Spinelli a 10.

Le parole di coach Giuseppe Di Manno

A fine partita coach Di Manno commenta così i 40’ del “Cosmelli”: “Abbiamo disputato un’ottima partita, conducendo all’inizio per poi subire il ritorno dei padroni di casa, ma comunque andando all’intervallo avanti di un punto. I primi due minuti del terzo quarto ci hanno condizionato perché abbiamo incassato un parziale di 10-0 che però siamo stati molto bravi a recuperare, arrivando anche al +6, sul 70-64, a 1’ dalla fine; lì però ci sono state tre palle perse sanguinose che hanno permesso ai padroni di casa di portare a casa la partita. Sicuramente – chiosa coach Di Manno – i ragazzi hanno dimostrato carattere, ci è mancato davvero poco per agganciare i due punti, ma anche queste situazioni fanno parte del loro percorso di crescita, sono esperienze che, appunto, li faranno crescere e sono certo che ne faranno tesoro nelle prossime partite”.

La Pallacanestro Don Bosco cede nel derby con l’US, il commento di Giuseppe Di Manno