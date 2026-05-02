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La Pallacanestro Don Bosco chiude la stagione regolare

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2 Maggio 2026

La Pallacanestro Don Bosco chiude la stagione regolare

Livorno 2 maggio 2026 La Pallacanestro Don Bosco chiude la stagione regolare

La lunga stagione regolare, fatta di ben 34 giornate, della stagione regolare del campionato di Serie C arriva a conclusione nel fine settimana; una stagione regolare nella quale i giovani talenti della Pallacanestro Don Bosco hanno offerto un rendimento superiore ad ogni più rosea aspettativa. Non ingannino infatti le due recenti sconfitte, entrambe in volata, contra Pino Firenze e contro San Vincenzo, la compagine rossoblu è stata una delle più liete sorprese dell’intero campionato, arrampicandosi fino alle zone altissime della classifica, tanto da aver conquistato la certezza matematica dei playoff con diverse giornate di anticipo.

Nell’ultima di campionato, la Pallacanestro Don Bosco affronta quella che è la partita più sentita, il gran derby labronico con l’U.S. Livorno in un confronto che, però, per i rossoblu non avrà alcun valore per la classifica. Gli uomini di Giuseppe Di Manno, infatti, sono già certi di chiudere la “regular” al settimo posto, andando così ad incrociare, nel primo turno della post-season, la seconda in classifica.

I due punti del “Pala Cosmelli”, invece, contano tanto per gli amaranto di casa che, in caso di vittoria nella stracittadina, possono addirittura aspirare ad una delle primissime posizioni in classifica. Detto questo, però, la Pallacanestro Don Bosco proverà a scrivere un’altra bella pagina della sua superlativa stagione battendo i cugini, compagine sicuramente molto attrezzata. Per capirlo basta scorrerne il roster, nel quale, oltre a tanti giovani di assoluto valore, spiccano i due grandi ex, l’esperto centro Lorenzo Bruno e l’ala Stefano Mori, entrambi in doppia cifra quanto punti realizzati a partita, come del resto, anche il giovane Baggiani e l’esperto playmaker Pantosti.

Della solidità dell’U.S. ne parla anche il coach della Pallacanestro Don Bosco, Giuseppe Di Manno, che presenta così il confronto: “Chiudiamo la stagione regolare affrontando l’U.S. Livorno, una squadra che ha dimostrato per tutto il campionato di poter competere nelle zone altissime della classifica. Nel girone di ritorno con l’ingaggio di Puccioni hanno completato un roster che stava già facendo bene, completando un mix tra giovani ed esperti, ottimamente allenati da coach Angella. Una squadra che riesce sempre ad imporre il proprio ritmo alla partita, con un gioco che riesce sempre ad esaltare le caratteristiche dei singoli. Per noi sarà un allenamento di alto livello per preparaci al meglio al finale di stagione, che vedrà questo gruppo impegnato nei playoff e negli spareggi Under 19 per accedere alle finali nazionali”.