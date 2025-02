Home

La Pallacanestro Don Bosco, con un roster decimato dalle assenze, cede al Campus Piemonte

16 Febbraio 2025

La Pallacanestro Don Bosco, con un roster decimato dalle assenze, cede al Campus Piemonte

Livorno 16 febbraio 2025 La Pallacanestro Don Bosco, con un roster decimato dalle assenze, cede al Campus Piemonte

La sfida casalinga con il Campus Piemonte, una delle formazioni più solide del girone, era già di per sé difficile, e si è rivelata ancor più tale a causa delle tante assenze che hanno falcidiato il roster di Giuseppe Di Manno, quelle di Di Sacco e Paoletti su tutte.

I ragazzi labronici ci hanno però provato a gettare il cuore l’ostacolo, alla fine pagando dazio al ritardo accumulato nel primo quarto, i cui i piemontesi hanno accumulato un vantaggio di 18 punti, alla fine risultato decisivo nell’economia del risultato, nonostante la gran rimonta messa in atto, nel periodo finale, dalla Pallacanestro Don Bosco, arrivata fino al -7 a 2’40” dalla fine.

LA CRONACA

In casa Don Bosco, coach Di Manno, alle prese con un roster decimato dalle assenze, si affida al quintetto composto da Dadomo, Regoli, Lamperi, Marinari e Crocetta. Negli ospiti, il tecnico Jacomuzzi sceglie, come starting five, Feliciangeli, Ceretti, Sakellariou, Coti Zelati e Coccia. Ad uscire meglio dai blocchi di partenza sono gli ospiti, che prendono subito in mano il punteggio; dopo 3’56” di gioco infatti, Campus Piemonte è già avanti di 8 lunghezze, sul 12-4, con Di Manno costretto a chiudere il primo time-out della gara. Il minuto di sospensione non sortisce effetto, e Campus Piemonte allunga fino al +14, sul 18-4. Lì, la Pallacanestro Don Bosco ha un sussulto, piazza un parziale di 4-0 ma viene respinta da un altro parziale, di 7-0, dei piemontesi, alla fine del primo quarto avanti di 18, sul 28-10.

Nel secondo quarto, sono le difese ad avere la meglio sui rispettivi attacchi tanto che nei primi 4’40” di gioco si vedono complessivamente soltanto 7 punti complessivi , 4 della Pallacanestro Don Bosco e 3 dei piemontesi. Nella seconda parte del periodo, i labronici tengono il passo di Campus Piemonte, riuscendo anche a recuperare qualche punto, arrivando fino al -12 per poi chiudere il primo tempo sotto di 21, sul 48-27, complice un parziale di 9-0 stampato dai piemontesi negli ultimi 2’ di periodo. Per quanto riguarda i parziali del primo tempo, in casa Don Bosco da segnalare i 10 di Deri.

Al rientro dagli spogliatoi, a partire meglio è la Pallacanestro Don Bosco, brava a stampare, nei primi 3’ di gioco, un parziale di 6-2, che costringe il coach piemontese Jacomuzzi ad un time-out. Il minuto non cambia l’inerzia del confronto, con la Pallacanestro Don Bosco che arriva fino al -14 palla in mano.

Nel momento di maggiore difficoltà, però, il Campus piazza un parziale di 11-4, arrivando al massimo vantaggio, di 22 punti, sul 63-41. Negli ultimi due minuti di gioco, il Don Bosco ha un moto di orgoglio, e, con un parziale di 4-0, riduce il gap di qualche punto, chiudendo il terzo periodo sul -17, con il tabellone del “PalaMacchia” che recita 63-46 per i piemontesi.

L’ultimo periodo inizia come era terminato quello precedente, con i ragazzi di Di Manno determinati a provare a rientrare in partita, tanto da arrivare al -13 e palla in mano prima di essere ricacciati indietro da una tripla di Feliciangeli. I rossoblu labronici, per l’occasione di bianco vestiti, non si danno però per vinti e, rosicchiando punto su punto, tornano fino al – 7 a 2’40” dalla sirena finale. La rimonta, che avrebbe avuto del clamoroso, non si concretizza ed i due punti prendono la via del Piemonte, ma negli occhi rimane lo stupendo, per intensità e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, l’ultimo periodo dei rossoblu; giocando con questo spirito anche contro compagini meno attrezzate dei piemontesi, le soddisfazioni non mancheranno. Tra i singoli da segnalare i 17 di Deri ed i 13 di Tristan Lamperi.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Campus Piemonte 62-75

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 3, Dadomo 6, Marinari 6, Deliallisi 3, Crocetta 2, Nicholas Lamperi 4, Cristofani 5, Balestri, Pacitto, Deri 17, Tristan Lamperi 13, Regoli 3. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa.

Parziali: 10-28; 27-48; 46-63; 62-75

