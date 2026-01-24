Home

Sport

Basket

La Pallacanestro Don Bosco di scena a Fucecchio

Basket

24 Gennaio 2026

La Pallacanestro Don Bosco di scena a Fucecchio

Livorno 24 gennaio 2026 La Pallacanestro Don Bosco di scena a Fucecchio

Domenica impegnativa per la Pallacanestro Don Bosco; la compagine di Giuseppe Di Manno, reduce dal gran bel successo contro Castelfiorentino, sale infatti sul pullman destinazione Fucecchio. Ad attenderla, i rossoblu troveranno una squadra con i bioritmi al top, come racconta la bella serie aperta di tre vittorie consecutive che ha lanciato la Folgore nelle zone nobili della classifica. Una formazione, quella di coach Gorgeri, che ha costruito il suo ottimo campionato sulla solidità davanti al pubblico amico, dove ha vinto ben sette delle otto partite disputate.

Nel roster fucecchiese non mancano giocatori importanti per la categoria, in primis i due fratelli Orsini, tra l’altro livornesi doc; Simone viaggia alla bella media di 15 punti a partita, Stefano ne aggiunge oltre 12, per un backcourt che teme pochi rivali, in questo girone. Oltre alla coppia labronica, vanno in doppia cifra anche l’ala Menichetti e l’ex Don Bosco, come Simone Orsini, Lorenzo Carlotti, che ne mettono rispettivamente 12,4 e 10,2 di media.

Insomma, una compagine da prendere assolutamente con le molle, come dicono le parole di coach Giuseppe Di Manno che presenta così l confronto:

“Domenica andiamo ad affrontare una squadra, Fucecchio, che in casa ha perso soltanto una volta e che vive un ottimo momento di forma, non a caso arriva da tre vittorie consecutive, le ultime due esterne, a testimonianza della continuità del suo rendimento. I loro principali punti di riferimento sono i fratelli Orsini e Menichetti, giocatori esperti che danno grande equilibrio e solidità ad una squadra ben organizzata, capace di leggere al meglio i momenti della partita e di giocare con grande ordine. Sul proprio parquet, Fucecchio riesce sempre a imporre il suo ritmo e la sua intensità; per noi sarà un’altra prova utile per continuare il nostro percorso di crescita. Sarà fondamentale riuscire a riproporre la solidità mostrata nell’ultima partita e affrontare con lucidità i momenti difficili che inevitabilmente ci saranno durante la gara”.

La Pallacanestro Don Bosco di scena a Fucecchio