21 Ottobre 2025

Livorno 21 ottobre 2025 La Pallacanestro Don Bosco di scena a Prato, sul parquet della Union

Neanche il tempo di godersi la bella vittoria di sabato sera contro Valdisieve, la seconda consecutiva al “PalaMacchia”, che la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco scende di nuovo sul parquet, per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C.

Gli uomini di coach Di Manno, infatti, salgono sul pullman, destinazione la “Toscanini” di Prato dove, domani sera, dovranno vedersela con una delle squadre più attrezzate del torneo, la Union Prato.

Una formazione davvero attrezzata, quella di Tommaso Paoletti, tanto che è l’unica, assieme a Castelfiorentino, ancora imbattuta del torneo, con tre vittorie in altrettante esibizioni.

Del resto, stiamo parlando di una compagine che al già buon roster della passata stagione ha inseriti tre giocatori importanti come Falaschi, Antonini e Francesco Regoli, fratello del Tommaso della Pallacanestro Don Bosco, per cui domani sera andrà in scena anche il più classico dei duelli in famiglia.

Una trasferta di quelle ostiche, quella che attende la squadra labronica, al cospetto di una formazione davvero temibile, che si approccia alla sfida con la ferma intenzione di conquistare il quarto successo consecutivo.

I ragazzi terribili di Giuseppe Di Manno proveranno comunque a ribaltare il pronostico, magari offrendo il bis della prestazione tutta intensità ed altrettanto cuore che ha regalato la bella vittoria di sabato contro Valdisieve.

Della difficoltà della trasferta in terra laniera ne è ben consapevole anche coach Di Manno, che presenta così il confronto:

“Dopo la buona prova contro Valdisieve di sabato scorso, andiamo ad affrontare una delle corazzate del campionato, appunto la Union Prato. Avremo di fronte una squadra costruita per navigare nelle zone alte della classifica, come dimostra il percorso stagionale ancora senza macchie dalla compagine di Paoletti.

Per noi, l’impegno infrasettimanale si somma anche all’impegno esterno con l’Under 19 Eccellenza, per cui dovremo essere bravi a trovare le energie giuste per affrontare giocatori esperti e molto ben allenati come Prato.

Sarà un altro passo per misurare i nostri progressi e capire a che punto siamo rispetto al livello del campionato”.

