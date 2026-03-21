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La Pallacanestro Don Bosco di scena a Sansepolcro

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21 Marzo 2026

La Pallacanestro Don Bosco di scena a Sansepolcro

Livorno 21 marzo 2026 La Pallacanestro Don Bosco di scena a Sansepolcro

La prima squadra della Pallacanestro Don Bosco sale sul pullman, sabato, destinazione Sansepolcro, dove ad attenderla troverà una squadra, i Dukes di casa, davvero temibile, in quello che è un autentico scontro diretto con vista playoff. I padroni di casa, infatti, vantano 28 punti in classifica, due in meno dei rossoblu labronici che arrivano alla sfida galvanizzati dalla striscia aperta di quattro vittorie consecutive.

Non un viaggio semplice, per la compagine di Giuseppe Di Manno, al cospetto di una squadra che in casa naviga a gonfie vele e vanta un organico di assoluto livello per la categoria. Un roster, quello a disposizione di coach Massimo Bini, nel quali spiccano i nomi di Radchenko, miglior realizzatore dei suoi con 16,9 punti a partita, e di Hassan che, a 36 anni suonati, ne aggiunge quasi 13. Senza trascurare i 12 della guardia Bazani e le giocate illuminate del play Spillantini, uno che vanta trascorsi in categoria superiore.

Insomma, una compagine da prendere con le molle, che i rossoblu dovranno affrontare offrendo il loro volto migliore, quello fatto di tanto ritmo ed altrettanta spregiudicatezza, come giustamente afferma coach Di Manno, che presenta così il confronto: “Sansepolcro ha costruito un roster per competere con le prime della classe, anche se finora ha avuto una stagione sfortunata, condizionata da diversi infortuni. Nonostante questo, è però riuscita a rimanere nelle zone alte della classifica, segno evidente del grande valore del roster. Hanno dimostrato di essere molto competitivi quando trovano continuità e soprattutto quando riescono a far accendere i loro migliori giocatori. Sarà importante, per noi, non concedere l’inerzia della partita, mantenendo sempre il controllo per giocare secondo i ritmi a noi prediletti. Per noi si tratta di un banco di prova importante, su un campo difficile, nel quale abbiamo l’opportunità di confermare quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime uscite e dimostrare di aver acquisito la giusta maturità anche in trasferta”.