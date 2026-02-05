Home

La Pallacanestro Don Bosco di scena sul parquet di Valdisieve

5 Febbraio 2026

Con ancora nella mente la splendida vittoria di sabato sera su Montevarchi, la Pallacanestro Don Bosco sale sul pullman per affrontare, sabato nel tardo pomeriggio, una trasferta di quelle ostiche. La truppa di Giuseppe Di Manno, infatti, è di scena sul parquet di una squadra in pieno gas, quella Valdisieve che si approccia alla partita galvanizzata dalla recente serie di tre successi consecutivi.

Ad attendere i rossoblu, una squadra che tradizionalmente in casa offre sempre il meglio del suo rendimento, e che vuol cogliere il quarto successo di fila per agganciare proprio la Pallacanestro Don Bosco a quota 22 in classifica. Una squadra davvero da prendere con le molle, quella affidata da questa stagione a coach Alberto Bardini, nella quale non mancano giocatori importanti per la categoria.

Per rendersene conto basta scorrere le stats della compagine della provincia fiorentina, che vanta la bellezza di cinque uomini in doppia cifra quanto a punti realizzati a partita ed un sesto, Cosimo Faticanti, a 9,7. Il top scorer è la giovane guardia Valletti, che ne infila 14,9 ad allacciata di scarpe, un punto esatto in più di quanto produce il playmaker Francesco Ciacci. A questo backcourt di assoluto livello, si aggiungono gli 11,9 di Daniele Rossi e gli 11 del centro Simoncini.

Insomma, una compagine da prendere con le molle, come dicono le parole di coach Di Manno che presenta così il confronto: “Ci attende una partita complessa, che richiede grande lucidità e attenzione fin dai primi possessi; Valdisieve arriva infatti da tre vittorie consecutive ed in casa ha sempre fornito ottime prestazioni, battendo anche avversarie importanti. Per noi, la chiave sarà riuscire a rimanere dentro la partita, accettando i momenti di difficoltà, continuando a fare le nostre cose senza andare in difficoltà quando cambia il ritmo della partita. Dobbiamo, e vogliamo, crescere, proprio nella capacità di rimanere mentalmente presenti quando la partita non scorre come vorremmo. Sarà un confronto nel quale dovremo avere grande maturità, solidità e continuità, per un’altra tappa importante del nostro percorso”.

