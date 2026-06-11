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La Pallacanestro Don Bosco e coach Giuseppe Di Manno interrompono il rapporto di collaborazione

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11 Giugno 2026

La Pallacanestro Don Bosco e coach Giuseppe Di Manno interrompono il rapporto di collaborazione

Livorno 11 giugno 2026 La Pallacanestro Don Bosco e coach Giuseppe Di Manno interrompono il rapporto di collaborazione

La Pallacanestro Don Bosco comunica che, dopo due stagioni sportive ricche di soddisfazioni, il rapporto di collaborazione con coach Giuseppe Di Manno non proseguirà nel 2026/2027.

Il Club desidera ringraziare coach Di Manno per la professionalità, la passione e la competenza dimostrate, nonché per il prezioso contributo

offerto alla crescita degli atleti, al percorso formativo degli allenatori e allo sviluppo dell’area tecnico-sportiva della società.

Questa la dichiarazione di coach Giuseppe Di Manno al termine dell’anno 2025/2026: “Concludo questa esperienza con un profondo senso di

gratitudine per quanto vissuto e con la consapevolezza di aver ricevuto molto, sia dal punto di vista professionale che umano.

Desidero ringraziare la società per la fiducia che mi è stata accordata e per l’opportunità di far parte di una realtà che rappresenta una delle

storie più importanti e riconoscibili della pallacanestro italiana. Aver contribuito, anche solo per un tratto del suo lungo cammino, è per me

motivo di grande orgoglio.

In questi anni ho avuto la possibilità di lavorare in un ambiente ricco di passione, competenza e valori, confrontandomi quotidianamente con

persone che hanno lasciato un segno importante nella mia crescita professionale e umana.

Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori con cui ho condiviso il lavoro dentro e fuori dal campo. Ho avuto la fortuna di

incontrare allenatori, dirigenti e professionisti di altissimo livello, ma soprattutto persone straordinarie con cui si sono costruiti rapporti

autentici, fondati sul rispetto reciproco, sulla collaborazione e sulla comune passione per questo sport.

Ringrazio inoltre tutti gli atleti e le loro famiglie. Accompagnare la crescita dei ragazzi, condividere con loro soddisfazioni, difficoltà e

momenti di formazione è senza dubbio l’aspetto più significativo della mia esperienza e il ricordo che porterò con me con maggiore affetto.

Auguro alla società, ai suoi dirigenti, ai tecnici e a tutti i ragazzi le migliori soddisfazioni sportive e personali per il futuro.”

A coach Di Manno va il più sincero ringraziamento da parte di tutta la famiglia Don Bosco, insieme all’augurio delle migliori soddisfazioni

professionali e personali per il prosieguo della sua carriera.