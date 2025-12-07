La Pallacanestro Don Bosco espugna Certaldo
Livorno 7 dicembre 2025 La Pallacanestro Don Bosco espugna Certaldo
Continua il buon momento della Pallacanestro Don Bosco nell’ostico campionato di Serie C; la formazione di Di Manno, infatti, dopo aver battuto la settimana scorsa Sansepolcro, riserva lo stesso trattamento anche alla matricola Virus Certaldo, fortificando così la propria posizione playoff.
I rossoblu, in terra fiorentina, scendono sul parquet con la faccia giusta e tanta intensità, prendendo in mano le redini del punteggio fin dalle prime battute di gara, come racconta il 31-20 del primo quarto.
Anche l’avvio del secondo periodo sembra presagire una facile vittoria dei rossoblu labronici, che arrivano ad accumulare anche 20 lunghezze di vantaggio. Invece, sul più bello ecco la veemente riscossa della Virtus Certaldo che in pochi minuti richiude lo strappo, andando all’intervallo lungo sotto di appena una lunghezza, sul 46-47. A metà partita, da segnalare i due rossoblu già in doppia cifra: Artioli (10) e Pacitto (11).
Al rientro dagli spogliatoi, il confronto rimane in grande equilibrio per tutto il terzo periodo, con la Pallacanestro don Bosco che però rimane avanti nel punteggio, sia pure con vantaggi minimi.
All’ultima pausa, i punti di vantaggio Don Bosco sono cinque, sul 69-64. Nel periodo conclusivo, Artioli e compagni prendono in mano l’inerzia del confronto ed allungano fino ad accumulare un vantaggio in doppia cifra, poi mantenuto fino al 90-79 finale che sancisce la seconda vittoria consecutiva dei ragazzi rossoblu.
A fine partita evidente la soddisfazione di coach Giuseppe Di Manno che commenta così il colpaccio sul parquet dei Certaldo: “Abbiamo approcciato molto bene la partita, imponendo fin da subito il nostro ritmo e comandando la partita per i primi 15’, salvo poi subire il ritorno di Certaldo.
A cavallo dei due quarti centrali i padroni di casa ci hanno messo in grande difficoltà, ma noi siamo stati bravi a rimettere la partita sui binari a noi più congeniali ed a riprendere qualche punto di vantaggio, arrivando così nel finale con la possibilità di gestire il confronto con tranquillità.
Per noi era una piccola prova di maturità, che abbiamo superato con un po’ di fatica, al termine di una buona prova fuori casa. Adesso testa al prossimo turno infrasettimanale, che ci vede impegnati contro una delle squadre più attrezzate del girone”.
A raccontare la buona prova della Pallacanestro Don Bosco i cinque uomini in doppia cifra, con Lemmi a 18, Artioli a 16 e Pacitto a 15.
Virtus Certaldo – Pallacanestro Don Bosco Livorno 79-90
Pallacanestro Don Bosco: Bresinski 15, Dadomo 15, Lemmi 18, Susini, Lamperi 6, Casini 3, Artioli 16, Preziuso, Pacitto 15, Tognoni 2, Regoli. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa
Parziali: 20-31; 45-46; 63-69; 79-90