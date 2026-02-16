Home

La Pallacanestro Don Bosco espugna Firenze

16 Febbraio 2026

Livorno 16 febbraio 2026 La Pallacanestro Don Bosco espugna Firenze

La Pallacanestro Don Bosco riscatta nel modo migliore la sfortunata sconfitta nel turno infrasettimanale per mano della capolista Union Prato e torna ai due punti. Lo fa espugnando il mai semplice parquet della Sancat Firenze, al termine di una partita nella quale la compagine di Giuseppe Di Manno prova in diverse occasioni ad allungare, salvo poi essere ripresa dai padroni di casa.

Il tira e molla continua per tutti i primi tre periodi, poi nel quarto conclusivo i rossoblu allungano definitivamente, segnando la bellezza di 27 punti nei 10’ conclusivi, passepartout per la bella vittoria, poi decretata dall’81-67 finale. Un gran bel successo, frutto di una grande intensità difensiva che ha permesso a Dadomo e compagni di dettare i ritmi della partita, contrariamente a quanto era accaduto nelle ultime esibizioni.

Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da sottolineare quella di Tommaso Regoli, top scorer labronico con 19 punti realizzati in 27’ di utilizzo. In doppia cifra anche Artioli (17), e la coppia Lemmi-Preziuso, entrambi a quota 12. Al termine del confronto, il coach rossoblu, Giuseppe Di Manno, analizza con la consueta lucidità la bella vittoria nella città di Dante: “Abbiamo approcciato molto bene la partita, prendendo poi qualche punto di vantaggio, ma la Sancat è sempre riuscita a ricucire i nostri strappi. Nell’ultimo periodo, però, siamo riusciti ad allungare senza essere più ripresi; in generale è stata una partita nella quale abbiamo difeso molto bene, il che ci ha permesso di correre in contropiede e prendere ritmo, cose che non ci erano riuscite nelle ultime esibizioni. Tutti i miei giocatori hanno dato il loro contributo, permettendoci di arrivare ad una bella vittoria che ci consente di guardare con grande fiducia al resto del girone di ritorno”.

Sancat Firenze – Pallacanestro Don Bosco Livorno 67-81

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski, Dadomo 5, Lemmi 12, Marinari, Deliallisi 6, Casini 4, Artioli 17, Preziuso 12, Pacitto 6, Tognoni, Garibotto, Regoli 19. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 18-18; 32-37; 52-54; 67-81

