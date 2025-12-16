Home

16 Dicembre 2025

Livorno 16 dicembre 2025 La Pallacanestro Don Bosco infila la quinta vittoria consecutiva

Continua la marcia vincente della Pallacanestro Don Bosco, che conquista, nella trasferta sul parquet del CUS Firenze, il quinto successo consecutivo. Due punti, quelli raccolti nella città di Dante, che catapultano i giovani ragazzi di Giuseppe Di Manno nelle zone alte della classifica, al quarto posto, sia pure in larga coabitazione.

Nella tana del CUS, i rossoblu approcciano bene la partita, chiudendo il primo periodo con un vantaggio in doppia cifra, sul 18-8; sembra l’inizio di una cavalcata vincente, ed invece da quel momento in poi la partita si ingarbuglia, con i padroni di casa che tornano a contatto e poi, nel periodo conclusivo, mettono anche il naso avanti. Nel momento di maggiore difficoltà, però, Artioli e compagni aumentano i giri del proprio motore, forzando la partita al tempo supplementare.

Nell’overtime non c’è storia, il Don Bosco continua a difendere in maniera divina, tanto che il CUS, nei 5’ aggiuntivi, segna appena due punti, troppo pochi per sperare di bloccare una Pallacanestro Don Bosco che chiude a braccia alzate con il punteggio di 64-58, che vale il quinto semaforo verde di fila e l’aggancio al quarto posto. A far esultare i rossoblu, oltre alla grande abnegazione difensiva, i 19 di Lemmi ed i 13 di Tommaso Regoli.

A fine partita, coach Giuseppe Di Manno non nasconde la propria soddisfazione, riservando, da uomo di sport qual è, anche dolci parole agli avversari di giornata: “Dopo un primo quarto nel quale siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, per tutto il resto del confronto, Firenze è stata brava a limitarci, sporcando le nostre percentuali. Noi, d’altro canto, abbiamo avuto il merito di rimanere in partita, grazie alla nostra ottima difesa, subendo pochi punti, il che ha compensato le nostre cattive percentuali offensive. Alla fine è arrivata una vittoria importante e non facile, contro una compagine che ci ha messo in grande difficoltà e che, come noi, avrebbe meritato di vincere. Detto questo, siamo molto contenti di questa vittoria, ma abbiamo già la mente rivolta alla prossima partita”.

CUS Firenze – Pallacaneestro Don Bosco Livorno 58-64 dopo un tempo supplementare

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski 3, Dadomo 6, Lemmi 19, Marinari 2, Deliallisi 7, Lamperi 1, Artioli 8, Preziuso, Pacitto 5, Sciacol, Gubinelli, Regoli 13. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 8-18; 24-27; 43-48; 56-56; 58-64

