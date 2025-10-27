Home

27 Ottobre 2025

La Pallacanestro Don Bosco Livorno rinnova il progetto scuola con il Liceo Scientifico Enriques

Livorno 27 ottobre 2025 La Pallacanestro Don Bosco Livorno rinnova il progetto scuola con il Liceo Scientifico Enriques

Anche per questa stagione si rinnova la collaborazione tra la Pallacanestro Don Bosco ed il Liceo Scientifico “Enriques” di Livorno; è infatti ripartito lo scorso martedì il progetto scuola che vede la Pallacanestro Don Bosco Livorno collaborare, appunto, con il Liceo Scientifico Enriques di Livorno, indirizzo sportivo. L’ormai tradizionale iniziativa conferma la volontà della società di promuovere la cultura sportiva e i valori della pallacanestro anche all’interno del mondo scolastico.

Il progetto coinvolge anche quest’anno le classi terze del liceo e prevede una lezione settimanale per ciascuna delle due classi, per un totale di quattro settimane di attività. Gli incontri, tenuti dagli istruttori della Pallacanestro Don Bosco, sono finalizzati a far conoscere agli studenti i principi fondamentali del basket, con particolare attenzione al gioco di squadra, alla comunicazione e al rispetto reciproco.

Durante le lezioni, i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare sul campo i principali aspetti tecnici della pallacanestro, ma anche di riflettere sul valore educativo dello sport come strumento di crescita personale e collettiva.

Giuseppe Di Manno, coach della prima squadra e responsabile tecnico del settore giovanile Don Bosco sottolinea la grande importanza dell’iniziativa: “Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Liceo “Enriques”. Crediamo che portare la pallacanestro a scuola significhi trasmettere valori che vanno oltre il campo: rispetto, responsabilità e spirito di squadra. L’entusiasmo mostrato dagli studenti è la conferma che esperienze come questa hanno un grande valore formativo.”

Anche i docenti dell’indirizzo sportivo hanno espresso soddisfazione per la continuità del progetto, evidenziando come la sinergia tra scuola e società sportive del territorio rappresenti un esempio concreto di educazione integrata.

Con questa iniziativa, la Pallacanestro Don Bosco Livorno ribadisce il proprio impegno nel promuovere lo sport come strumento educativo e formativo, continuando a investire energie e competenze per avvicinare i giovani ai valori più autentici della pallacanestro.

