La Pallacanestro Don Bosco lotta, ma alla fine deve cedere alla capolista

12 Febbraio 2026

Gioca una gran bella partita la Pallacanestro Don Bosco, tenendo a lungo in scacco la capolista del torneo, quella Union Prato, fin qui sconfitta soltanto in tre occasioni.

Gli uomini di Di Manno, infatti, sono bravi a recuperare uno svantaggio anche di 18 punti, per poi mettere addirittura il naso avanti, con una penetrazione di Casini, a 6’ dalla fine.

Nella volata conclusiva, però, i rossoblu pagano il gran dispiego di energie speso per rientrare in partita e cedono alla capolista, a sua volta brava ad infilare un decisivo parziale di 10-0, frutto della grande esperienza e dalla maggior abitudine a gestire finali punto a punto.

LA CRONACA

Il coach della Pallacanestro Don Bosco Di Manno, costretto a fare a meno di Pacitto, sceglie, come starting five, il quintetto composto da Dadomo, Deliallisi, Marinari, Lemmi e Artioli.

Il collega Paoletti, coach Union, risponde spedendo in campo Mendico, Regoli, Antonini, Cavicchi e Corsi. I primi minuti scorrono sui binari di un grande equilibrio, con le due difese che riescono ad irretire gli attacchi avversari tanto che nei primi 5’ di partita si vedono appena 12 punti, peraltro equamente divisi tra le due squadre.

Nella seconda metà del periodo, il Don Bosco stenta maledettamente a trovare la via della retina avversaria e la capolista allunga, chiudendo i primi 10’ con 9 lunghezze di vantaggio, sul 18-9. In avvio di secondo quarto, il Don Bosco aumenta l’intensità difensiva, arriva fino al -6 ma continua a trovare con difficoltà la retina della capolista, che, dopo il tentativo di rientro rossoblu, ingrana l’overdrive.

Negli ultimi minuti del periodo, infatti, la Union stampa un parziale di 12-4 che vale, all’intervallo lungo, un vantaggio di ben 18 punti, sul 35-17.

Al rientro sul parquet, la Pallacanestro Don Bosco si presenta con un piglio diverso, e riesce a recuperare qualche punticino fin dai primi minuti del secondo tempo.

Il buon momento dei rossoblu continua per tutto il periodo, grazie anche ad una grande intensità difensiva, come raccontano i soli 11 punti realizzati dalla capolista nel terzo periodo.

I rossoblu chiudono il terzo quarto con appena 5 lunghezze di ritardo, grazie ad un parziale, nel quarto, di 24-9. In avvio del quarto conclusivo, la Pallacanestro Don Bosco, con una azzeccata difesa a zona, mette tanta sabbia negli oliati meccanismi offensivi di Paoletti ed arriva, con una penetrazione di Dadomo, fino al -3, costringendo il coach della Union ad un minuto di sospensione.

Il timeout non ferma l’inerzia favorevole ai rossoblu che, con un sottomano di Artioli, arrivano fino al-1, per poi passare in vantaggio con una penetrazione di Casini a 6’ dalla fine.

La Union però non ci sta e dopo un time-out piazza un parziale di 10-0 che regala alla capolista 9 punti di vantaggio a 2’30” dalla sirena finale. E’ lo strappo decisivo, con la Union che alla fine festeggia con il punteggio di 61-50, che non rende merito alla buona prestazione dei rossoblu, che hanno 11 punti a testa da Artioli e Dadomo.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Union Prato 50-61

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski 1, Dadomo 11, Lemmi 2, Marinari 5, Deliallisi 2, Casini 9, Artioli 11, Preziuso 2, Nilo 5, Tognoni, Garibotto, Regoli 2. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 9-18; 17-35; 41-46; 50-61

