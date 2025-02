Home

9 Febbraio 2025

La Pallacanestro Don Bosco lotta ma cede in volata al 5 Pari. Di Manno: “siamo ancora altalenanti”

Livorno 9 febbraio 2025 La Pallacanestro Don Bosco lotta ma cede in volata al 5 Pari

Nella lunga trasferta a Torino, la Pallacanestro Don Bosco gioca una partita a fasi alterne ed alla fine deve cedere ai padroni di casa del 5 Pari che alla fine riescono a bissare il successo della gara di andata.

La Pallacanestro Don Bosco, arrivata all’ombra della Mole con le pesanti assenze di Di Sacco, Dadomo e Marinari, parte con le marce basse tanto che, dopo un avvio in equilibrio, i torinesi prendono in mano il punteggio, chiudendo il primo periodo avanti di 8, sul 20-12. Nel secondo periodo, però, ecco il risveglio rossoblu; presi per mano da un Cristofani da sei punti nel periodo, i ragazzi labronici stampano un parziale di 24-12 che vale il sorpasso ed il + 4 all’intervallo lungo.

Al rientro sul parquet, la partita scorre in equilibrio per i primi cinque minuti, poi il Don Bosco piazza un parziale che, con un canestro di Deri, vale il +8, sul 56-48, a 1’10” dall’ultima pausa.

Sembra il prologo per il ritorno alla vittoria, ed invece cambia tutto. Il 5 Pari aumenta i giri del proprio motore, i rossoblu li diminuiscono ed i torinesi rosicchiano punto su punto.

La compagine di Di Manno resiste strenuamente, ma a 2’54” dalla fine ecco l’aggancio torinese, a quota 69, con due liberi di Bettonagli.

Nella volata finale, i padroni di casa, che hanno ormai in mano l’inerzia, stampano un ulteriore parziale di 9-2, di fatto determinante per regalare i due punti ai padroni di casa, nonostante i tentativi Don Bosco di riacciuffare il confronto. Alla fine, il tabellone recita 78-72 per il 5 Pari, costringendo i ragazzi rossoblu alla sconfitta. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, in casa Don Bosco da segnalare i 20 di Paoletti ed i 14 di Tristan Lamperi.

Le parole di coach Di Manno

Al termine dei 40’, il tecnico della Pallacanestro Don Bosco, Giuseppe Di Manno, analizza così il confronto: “Siamo partiti con le marce basse, disputando un primo quarto sottotono, chiuso con otto lunghezze di ritardo; siamo stato poi bravi a riprendere la partita nei due periodi centrali, nei quali siamo riusciti ad imprimere il nostro ritmo, salvo poi subire il ritorno del 5 Pari nel quarto conclusivo. Purtroppo, a questi livelli, due quarti ben giocati non bastano per portare a casa le partite; siamo ancora troppo altalenanti anche se bisogna dire che siamo saliti in Piemonte con un roster ampiamente rimaneggiato. Nonostante questo, però, tutti i ragazzi sono scesi sul parquet provando a dare il loro contributo, adesso bisogna stringere i denti e giocare le partite per tutti i 40’, per tornare alla vittoria”.

5 Pari Torino – Pallacanestro Don Bosco Livorno 78-72

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 9, Deliallisi 6, Crocetta 3, Lamperi, Cristofani 6, Balestri 2, Preziuso, Pacitto, Paoletti 20, Deri 8, Lamperi T. 14, Regoli 4. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 20-12; 32-36; 53-59; 78-72

