21 Dicembre 2025

Livorno 21 dicembre 2025 La Pallacanestro Don Bosco non si ferma più, battuti i Pino Dragons Firenze. Pioggia di peluches al “PalaMacchia”

Non si ferma il magic moment della Pallacanestro Don Bosco; i ragazzi di Giuseppe Di Manno, infatti, conquistano un’altra vittoria, la sesta consecutiva, lanciandosi verso le zone altissime della classifica. Questa settimana, i rossoblu regolano i Pino Dragons, che pure erano usciti meglio dai blocchi di partenza. I labronici, però, hanno prima messo il naso avanti in chiusura del secondo periodo, e poi spaccato il confronto nel terzo periodo, stampando un parziale di 18-7, di fatto ipoteca alla vittoria, poi riscossa con il 72-57 finale. A rendere ancora più esaltante la vittoria, il grande successo dell’iniziativa proposta dalla società rossoblu, con tanti peluches lanciati sul parquet del “PalaMacchia”, destinati ai bambini più bisognosi.

LA CRONACA – Nella Pallacanestro Don Bosco, coach Di Manno si affida al quintetto composto da Pacitto, Dadomo, Bresinski, Lemmi ed Artioli; nei fiorentini il tecnico Borsetti replica con Calamassi, Lippi, Forzieri, Lonati e Torricini. In avvio di partita, il primo canestro, del fiorentino Torricini, fa cadere sul parquet un’infinità di peluches, con i tifosi della Pallacanestro Don Bosco che hanno raccolto l’invito della società rossoblu a presentarsi alla partita, appunto, con un peluche, anche usato, da lanciare in campo all’inizio della partita. Ne è scaturita un’autentica pioggia di peluches che andrà a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. Infatti, tutti i peluches saranno raccolti e donati in beneficenza come regali di Natale per i più piccoli. Tornando alla partita, l’avvio è caratterizzato dalle difficoltà, da parte di entrambe le squadre, di trovare con continuità la retina avversaria, con i rossoblu che attaccano con difficoltà la zona avversaria. I Dragons, così, prendono qualche punticino di vantaggio, chiudendo il primo periodo sul 19-16.

In avvio del secondo periodo, a partire meglio sono i fiorentini che con due liberi consecutivi, di Salvetti e Lippi, volano fino al +9, costringendo coach Di Manno ad un minuto di sospensione. Come spesso accade, il minuto di sospensione sortisce gli effetti sperati, con il Don Bosco che in un amen torna al -4, costringendo a sua volta ad un time-out il coach di Firenze, Borsetti. L’onda rossoblu, però, non si placa ed a 2’20” dalla sirena finale, il distacco è di un solo punto, con annesso secondo time out per i fiorentini. Al rientro sul parquet ecco anche il canestro, di Regoli, del sorpasso. E’ non è finita lì, perché lo stesso Regoli, a 5” dalla fine, mette in cantiere un gioco da tre punti che vale il 37-34 rossoblu all’intervallo lungo.

Anche l’avvio del secondo tempo è pitturato di rossoblu, con la truppa di Di Manno che vola sul +8, grazie ad una grande difesa che blinda il proprio canestro, tanto che i Dragons segnano appena due punti nei primi 4’10” di gioco. I padroni di casa, complice qualche errore offensivo di troppo, non riescono ad allungare, mantenendo comunque il controllo del punteggio per 6/8 punti. A 3’41” dal termine del periodo, coach Borsetti, dopo aver visto i suoi realizzare appena quattro punti in 6’20”, chiama un minuto di sospensione. Il time-out non sortisce effetto, anzi in chiusura del parziale la Pallacanestro Don Bosco scappa via, chiudendo il terzo quarto sul 56-41.

Nel periodo finale, i verdi ospiti provano in ogni modo a rientrare in partita, riescono anche a rosicchiare qualche punto, ma senza mai dare l’impressione di poter veramente riaprire il confronto. Alla fine, il tabellone del “PalaMacchia” sorride alla Pallacanestro Don Bosco che coglie la sesta vittoria consecutiva, con il finale di 72-57, librandosi in volo verso le altissime sfere della graduatoria. In una ottima prestazione collettiva, da citare i 19 di Artioli, gli 11 di Regoli ed i 10 di Pacitto.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pino Dragons Firenze 72-57

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski, Dadomo 2, Lemmi 9, Marinari 3, Deliallisi 5, Lamperi 10, Artioli 19, Preziuso 3, Pacitto 10, Genti, Regoli 11. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa.

Parziali: 16-19; 38-34; 56-41; 72-57