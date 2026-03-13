La Pallacanestro Don Bosco ospita Agliana

Home

13 Marzo 2026

Livorno 13 marzo 2026

Dopo il turno di riposo della settimana scorsa, la Pallacanestro Don Bosco torna in campo; lo fa davanti al pubblico del “PalaMacchia” per ospitare una delle grandi del torneo, quella Pallacanestro Agliana che non a caso naviga al terzo posto in classifica, sia pure a braccetto con altre due formazioni, Castelfiorentino e U.S. Livorno. I rossoblu, invece, sono appena due punti dietro, a quota 28. Evidente l’obiettivo della truppa di coach Di Manno, allungare la serie positiva ed agganciare i neroverdi in classifica.

Target niente affatto semplice da raggiungere, quella guidata da coach Gambassi vanta un roster di sicuro affidamento per la categoria, a partire dalla coppia composta da Emanuele Rossi e Filippo Giannini, rispettivamente primo e quarto miglior realizzatore del torneo. Rossi, infatti, ne mette 18,4 ad allacciata di scarpe, Giannini ne aggiunge 15,5.Due giocatori molto esperti, hanno entrambi 35 anni, come del resto è molto esperto gran parte del roster. Qualche nome? Sono over 30 anche Nesi, Bacci, Zaccariello e Manetti.

La sfida diventa, quindi, anche un confronto tra due modi diversi di costruire una squadra; Agliana ha scelto, e non da questa stagione, di basarsi su giocatori esperti, dei veri bucanieri di mille battaglie, la Pallacanestro Don Bosco, invece, da sempre ha nel dna la “mission” di lanciare tra i grandi i giovani talenti usciti dal proprio, florido, vivaio.

Del resto, di quanto Agliana faccia soffrire i rossoblu, lo dicono anche i due precedenti stagionali, entrambi portati a casa dai neroverdi della provincia pistoiese. Per portare a casa i due punti, serve una prestazione deluxe, come fa intendere anche coach Di Manno che presenta così la sfida del “PalaMacchia”, in programma sabato alle ore 21,00: “Agliana è una squadra solida, composta da molti giocatori esperti, bravi a passarsi la palla ed a difendere con grande scaltrezza, che non a caso naviga nelle alte zone della classifica. L’abbiamo già affrontata due volte ed è forse la squadra che più ci ha messo in difficoltà tra quelle incontrate. Proprio per questo è un banco di prova interessante, al cospetto di una squadra che finora ha dimostrato di esserci superiore. Per competere contro una squadra così dobbiamo giocare con grande attenzione fin dalla palla a due iniziale e tornare a quella solidità difensiva che nelle ultime partite ci è un po’ mancata, mantenendo grande lucidità quando la partita diventa più fisica ed intensa”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per sabato prossimo, 14 marzo, al “PalaMacchia”, con palla a due prevista per le ore 21:00

