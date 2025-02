Home

Sport

Basket

La Pallacanestro Don Bosco ospita il Campus Piemonte

Basket

14 Febbraio 2025

La Pallacanestro Don Bosco ospita il Campus Piemonte

Livorno 14 febbraio 2025 La Pallacanestro Don Bosco ospita il Campus Piemonte

Impegno casalingo, questa settimana, per la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco, impegnata sabato, con palla a due programmata alle ore 18:30, contro una delle compagini più attrezzate del girone, il Campus Piemonte. Infatti, la compagine piemontese naviga nelle zone altissime della graduatoria, e fino alla settimana scorsa, quando è stata sconfitta dall’US, era la capolista del torneo, sia pure in coabitazione.

Chiaro l’intento della compagine guidata da Jacomuzzi, riprendere sabato prossimo il feeling con la vittoria interrotto la scorsa settimana, curiosamente proprio a Livorno. I piemontesi vantano un roster fatto di tanti giovani di talenti, nel quale è stato inserito in corso d’opera il veterano – 40 anni – Gionata Zampolli, acquisto davvero azzeccato che viaggia a 16,3 punti a partita. Numeri buoni, ma non i migliori nel roster piemontese che ha nella vecchia conoscenza, vista in Toscana con la casacca dell’Olimpia Legnaia, Alessandro Sakellariou il miglior realizzatore, a 22 di media, davanti ai giovani Ciocca, ala forte, e Feliciangeli, ala piccola, rispettivamente da 17,6 e da 17 ad uscita.

Non a caso, Campus possiede il secondo miglior attacco del torneo, a 83,4 di media; per sperare nella vittoria, in un partita resa ancora più ostica dai problemi fisici che affliggono il roster, la compagine di Di Manno deve assolutamente limitare l’attacco di Jacomuzzi, sfoderando una super difesa, sarebbe il primo pilastro per una vittoria difficile da pronosticare ma comunque non impossibile da ottenere, come dimostra la partita di andata, nella quale i rossoblu vennero sconfitti di misura, per 92-91.

Della difficoltà del confronto ne è ben consapevole anche coach Giuseppe Di Manno, che presenta così la partita: “Sabato andremo ad affrontare una delle squadre migliori del campionato, che, rispetto al girone di andata, si è ulteriormente rafforzata inserendo un giocatore di grande esperienza come Zampolli. La settimana scorsa, però, è incappata in un passo falso, in casa dell’US, per cui tornerà a Livorno per la seconda giornata di fila con grande voglia di riscatto. Noi continuiamo a vivere una situazione di grande emergenza, infatti agli infortunati si sono aggiunti tanti ragazzi influenzati per cui ancora non sappiamo su quali giocatori potremo contare sabato, ma sicuramente daremo tutto per tornare al successo davanti al nostro pubblico”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per sabato prossimo, 15 febbraio, al “PalaMacchia”, alle ore 18:30, con ingresso rigorosamente gratuito.

La Pallacanestro Don Bosco ospita il Campus Piemonte