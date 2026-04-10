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La Pallacanestro Don Bosco ospita il CUS Firenze

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10 Aprile 2026

La Pallacanestro Don Bosco ospita il CUS Firenze

Livorno 10 aprile 2026 La Pallacanestro Don Bosco ospita il CUS Firenze

Ormai andata in archivio la pausa per le festività natalizie, la Pallacanestro Don Bosco torna a recitare davanti al pubblico amico; lo fa ospitando al “PalaMacchia” la penultima in classifica, il CUS Firenze. Non inganni la posizione della compagine di Frizzi, i biancorossi arrivano in riva al Tirreno in un buon momento, reduci da ben tre vittorie consecutive che li hanno lanciati a soli due punti dalla coppia composta da Certaldo e dai Pino Dragons.

Chiaro l’obiettivo degli universitari, continuare il proprio ottimo momento anche al “PalaMacchia” e cogliere il quarto successo consecutivo, di platino perché consentirebbe di migliorare la propria posizione in classifica in vista degli ormai prossimi playout. La Pallacanestro Don Bosco, però, non potrà concedere nulla, i due punti sono d’obbligo per rimanere nelle altissime sfere, strizzando l’occhio non soltanto ai playoff, ma anche ad una delle prime quattro posizioni, risultato a dir poco sorprendente per una squadra piena zeppa di giovani.

Della difficoltà del confronto è ben consapevole anche coach Giuseppe Di Manno, che presenta così il confronto di sabato prossimo: “Affrontiamo, davanti al nostro pubblico, il CUS Firenze, una squadra che nel girone di ritorno ha portato a casa partite importanti, anche in trasferta, segno evidente della crescita di questa squadra. Rispetto alla gara di andata hanno cambiato qualcosa, ed oggi sono molto più pericolosi in campo aperto ed in transizione e scendono a Livorno per conquistare punti preziosi nel tentativo di migliorare il loro piazzamento in classifica in ottica playout. Ci aspettiamo un avversario determinato e con molta energia; per noi sarà per noi importante riprendere il ritmo partita e tornare ad esprimere il nostro gioco, dimostrando di aver fatto passi avanti dal punto di vista difensivo e della gestione del ritmo”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, al “PalaMacchia” per sabato prossimo, 11 aprile, con palla a due prevista alle ore 18:45.