Livorno 8 novembre 2024 La Pallacanestro Don Bosco ospita il CUS Genova

Seconda trasferta consecutiva per la Pallacanestro Don Bosco; questa settimana la compagine guidata da Giuseppe Di Manno punta il navigatore verso Genova, dove troverà ad attenderla una delle squadre più accreditate del campionato. Non a caso la compagine guidata da Giovanni Pansolin aveva iniziato il campionato inanellando una bella serie di quattro vittorie consecutive, prima di incappare nella prima sconfitta stagionale, contro Gino Landini Lerici, guidata dall’ex Don Bosco Gabriele Ricci.

Una compagine, quella ligure, da prendere con le classiche molle, che ha nel proprio roster elementi di sicuro rilievo, tra cui spiccano il giovane – ha 22 anni – Duccio Galluzzi, uno che viaggia alla media di 14,4 punti a partita ed il più esperto Gianluca Caversazio, che di punti ne segna 11,4 ad uscita.

I rossoblu dovranno giocoforza limitare questa coppia, se i rossoblu vorranno rimanere in partita fino alla sirena finale, sperando che, per una volta, l’arrivo in volata li favorisca.

Per farlo serve la faccia migliore ed una grande intensità in difesa, come afferma coach Di Manno, il quale presenta così la trasferta in terra ligure: “Andiamo ad affrontare una squadra, il CUS Genova, molta affiatata, con molti giocatori che giocano assieme da tanti anni, guidati dallo stesso allenatore.

La compagine ligure si approccia al confronto reduce dalla prima sconfitta stagionale, nel derby contro Chiavari, dopo aver vinto, anche abbastanza agevolmente, le prime quattro partite del torneo.

Avremo di fronte una compagine che nel roster vanta giocatori importanti, come Caversazio, Galluzzi e Pittaluga. Noi affronteremo la seconda trasferta consecutiva, nella quale cerchiamo continuità di rendimento e vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita, tentando di imprimere alla partita il nostro ritmo, partendo da una grande intensità difensiva”.