16 Marzo 2025

La Pallacanestro Don Bosco ospita il Ferro San Mauro, obiettivo i due punti

Livorno 16 marzo 2025 La Pallacanestro Don Bosco ospita il Ferro San Mauro, obiettivo i due punti

Appuntamento domenicale, caso più unico che raro, per la Pallacanestro Don Bosco, impegnata, appunto, domenica in casa, nella splendida cornice del “PalaMacchia”, contro i piemontesi del Ferro San Mauro.

Una partita che gli uomini di Giuseppe Di Manno affrontano con un imperativo categorico, quello di tornare alla vittoria dopo due stop consecutivi, sia pure in campo esterno. Le premesse per ripetere la bella vittoria di tre settimane fa con il CUS Genova ci sono tutte; infatti, i rossoblu affrontano una compagine che staziona, sia pure a braccetto con altre due formazioni, all’ultimo posto in classifica.

Insomma, due punti da conquistare, in qualsiasi modo, per continuare il percorso verso la salvezza; a regalare un briciolo di ottimismo anche la netta vittoria dell’andata, nella quale la Pallacanestro Don Bosco espugnò agevolmente il parquet piemontese, con un netto 106-56.

Della grande importanza del confronto ne è ben consapevole anche coach Giuseppe Di Manno, che presenta così i 40’ del “PalaMacchia”: “La partita contro San Mauro rappresenta uno snodo cruciale nella corsa verso la salvezza; per noi sarà vitale vincere al “PalaMacchia” per continuare ad occupare una posizione che ci permetterebbe di evitare i playout. Arriviamo a questo confronto da una settimana impegnativa, nella quale abbiamo disputato la prestigiosa Coppa Carnevale a Piombino, per cui cercheremo di raccogliere tutte le energie possibili per giocare al meglio del nostro rendimento questa partita così importante”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per oggi, 16 marzo, al “PalaMacchia”, con palla a due in calendario per le ore 17:30