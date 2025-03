Home

22 Marzo 2025

Livorno 22 marzo 2025 La Pallacanestro Don Bosco ospita la capolista Savigliano

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Pallacanestro Don Bosco; sei giorni dopo aver ospitato e battuto, il Ferro San Mauro, gli uomini di Di Manno provano a riservare lo stesso trattamento ad un’altra compagine piemontese, l’Amatori Savigliano.

Mica facile, al “PalaMacchia” arriva la capolista del campionato, fin qui sconfitta in appena due occasioni. Del resto, stiamo parlando di una squadra che non nasconde ambizioni di tornare in Serie B Interregionale, campionato nel quale i piemontesi militavano nella passata stagione.

Ambizioni suffragate da quanto mostrato finora, la compagine guidata da Giuseppe Siclari, infatti, ha vinto 20 delle 22 partite disputate, con il miglior attacco del girone, ad 83,3 punti realizzati a partita, ed appena 68,6 subiti, seconda miglior difesa del torneo.

Insomma, un’autentica corazzata, ben raccontata dalle statistiche, con ben sei uomini in doppia cifra quanto a punti realizzati, con la guardia Christian Abrate miglior realizzatore a 14,5 a sera, davanti all’ala Stefano Gioda, che invece ne mette 13 a partita.

Per provare a rimanere in partita, la Pallacanestro Don Bosco deve sfoggiare sul parquet del “PalaMacchia” la classica partita perfetta, fatta di tanta intensità in difesa, nel tentativo di sporcare le percentuali dei piemontesi, e di altrettanta precisione in attacco, obiettivi entrambi non semplici da realizzare, ma alla portate dei giovani talenti rossoblu, come dimostra la partita di andata nella quale la Pallacanestro Don Bosco andò ad un passo dall’impresa.

Della solidità di Savigliano ne parla anche il coach della Pallacanestro Don Bosco, che presenta così il match contro la capolista: “Giochiamo contro la prima della classe, che arriva a Livorno dopo aver subito appena due sconfitte finora. All’andata disputammo una grande partita, andando ad un passo dall’impresa. Per riuscire a strappare i due punti avremo bisogno della partita perfetta, così come quella della gara disputata in terra piemontese. Veniamo da un ciclo di sei partite in dodici giorni, ciclo molto impegnativo, ed inoltre abbiamo qualche giocatore reduce da un brutto attacco influenzale. Detto questo, proveremo a gettare il cuore oltre l’ostacolo per portare a casa una vittoria che sarebbe importantissima”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, sabato prossimo, 22 marzo, con inizio previsto alle ore 18:30.

