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La Pallacanestro Don Bosco ospita la Virtus Certaldo

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28 Marzo 2026

La Pallacanestro Don Bosco ospita la Virtus Certaldo

Livorno 28 marzo 2026 La Pallacanestro Don Bosco ospita la Virtus Certaldo

Turno casalingo per la Pallacanestro Don Bosco, al “PalaMacchia”, infatti, gli uomini di Giuseppe Di Manno fanno gli onori di casa alla matricola Virtus Certaldo, impegnata nella dura corsa per evitare i playout retrocessione. Per i rossoblu è la ghiotta occasione per continuare a scalare la classifica – adesso i labronici sono al quarto posto a braccetto con Castelfiorentino – ed allungare la lunga serie positiva.

Artioli, uno dei migliori realizzatori del campionato, e compagni arrivano infatti alla sfida con gli uomini di Andrea Crocetti dopo la bellezza di cinque vittorie consecutive che li hanno catapultati nelle altissime sfere della graduatoria. L’idea è di allungare ancora la bella collana di vittorie consecutive, regolando, appunto, la Virtus Certaldo, che pure arriva in riva al Mar Tirreno rivitalizzata dalla netta vittoria sul fanalino di coda Rosignano.

Una compagine, quella di Crocetti, che ha nella difesa il suo tratto distintivo, tanto che, con 71,5 punti subiti ad allacciata di scarpe, è la quinta meno battuta del campionato. La grande applicazione in difesa, viene però pagata con qualche balbettio di troppo in attacco, come raccontano i soli 66 punti realizzati a partita, secondo peggior attacco del torneo. Tanto per dire, la Pallacanestro Don Bosco di punti ne realizza otto in più ad uscita.

L’anemia dell’attacco di Crocetti è ben raccontata anche dai due soli uomini in doppia cifra per media punti a partita, la guardia Giacomo Ricci, che ne mette 13 ad uscita, e l’ala Giulio Maltomini, che ne aggiunge 11,3. Attenzione, però, non sono soltanto questi due i giocatori da tener d’occhio; ci sono anche Leonardo Mencherini, play da 9,8 punti a partita, ed il brasiliano Samuel Lucas Silveira (9.5).

Insomma, una formazione sicuramente abbordabile, a patto che la Pallacanestro Don Bosco offra il meglio del proprio repertorio, come dicono le parole di coach Di Manno, che presenta così il confronto: “Nel girone di ritorno, Certaldo ha disputato molte buone partite, mettendo in difficoltà anche squadre di alta classifica. Si tratta di una squadra che arriva a Livorno a caccia di importanti punti salvezza, pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Noi dovremo farci trovare pronti a giocare una partita di grande attenzione, per continuare così la nostra striscia positiva ed il nostro percorso di crescita, che è poi la cosa che più ci interessa”.