La Pallacanestro Don Bosco ospita Piossasco, in palio la salvezza diretta

12 Aprile 2025

Livorno 12 aprile 2025

“Tutto in 40’”, no, non è il titolo di un film d’azione, ma la perfetta rappresentazione della sfida, l’ultima della stagione regolare, che attende la Pallacanestro Don Bosco. La formazione di Giuseppe Di Manno, infatti, ha la possibilità di conquistare la salvezza diretta, evitando così la lotteria dei playout, portando a casa i due punti nella sfida casalinga contro l’Area Pro 2020 Piossasco, in classifica appaiata a quota 18 proprio ai rossoblu labronici.

Non un’impresa impossibile, quella che attende Di Sacco e soci, ma nemmeno una passeggiata di piacere, di fronte ci sarà una squadra che arriva sì da un serie nera fatta di sei stop consecutivi, ma che nell’ultimo turno ha tenuto a lungo in scacco la squadra probabilmente più forte del lotto, la capolista Savigliano, cedendo alla fine di sole sei lunghezze.

Anche quella piemontese è una compagine ricca di giovani di talento, tra i quali spiccano le figure della guardia Viele, top scorer dei suoi con 14,1 punti di media a partita, e le due ali Spada (13,2) e Bertino (12,2); bloccare, o almeno limitare, questo terzetto è il primo comandamento per la Pallacanestro Don Bosco che però ha tutte le possibilità, alla fine dei 40’, di festeggiare la salvezza, a patto di ripetere la stupenda prova di sabato scorso, quando ha rifilato 40 punti di scarti ai liguri del Vado.

Della importanza del confronto ne è ben conscio anche coach Di Manno, che presenta così il confronto: “Avremo di fronte una squadra molta tattica, che nell’ultimo turno è riuscita, con una partita davvero brillante, a tenere testa alla capolista del torneo Savigliano. Quella di domenica sarà una partita decisiva per entrambe le squadre, per portarla a casa dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo, per riuscire a strappare i due punti, evitando così la lotteria dei playout e conquistare la salvezza”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, domenica prossima, al “PalaMacchia” di Via Allende, con palla a due prevista per le ore 17:00”.

