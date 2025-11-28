Home

Sport

Basket

La Pallacanestro Don Bosco ospita Sansepolcro

Basket

28 Novembre 2025

La Pallacanestro Don Bosco ospita Sansepolcro

Livorno 28 novembre 2025 La Pallacanestro Don Bosco ospita Sansepolcro

Sei giorni dopo la trasferta sul campo della capolista Agliana, la Pallacanestro Don Bosco torna davanti al pubblico amico; lo fa sabato, con palla a due prevista per le ore 18:45, ospitando i Dukes Sansepolcro, una squadra che arriva al “PalaMacchia” con i bioritmi al top. Gli uomini di Massimo Bini, infatti, sbarcano a Livorno sull’onda lunga delle quattro vittorie nelle ultime cinque partite, che hanno catapultato i biturgensi nelle zone altissime della graduatoria.

I rossoblu avranno di fronte una compagine dal roster non lunghissimo, nel quale però figurano elementi di assoluto valore come l’ala forte Radchenlko, top scorer dei suoi a 15,8 di media, o l’esperto Hassan che a 35 anni viaggia ancora a 11,6 ad allacciata di scarpe. Accanto a questa coppia, da tenere d’occhio anche Bazani, De Angelis e Spillantini, tutti in doppia cifra quanto a punti realizzati a partita.

Per zittire un attacco così dotato, la Pallacanestro Don Bosco dovrà fornire la sua faccia migliore, quella fatta di tanta aggressività ed energia in difesa, per tutti i 40’, senza lasciare che la partita si snodi secondo i ritmi prediletti da Sansepolcro. Lo dice anche coach Giuseppe Di Manno, che presenta così il confronto: “Torniamo a giocare davanti al pubblico amico, ospitando Sansepolcro, altra squadra importante di questo campionato. I nostri avversari arrivano a Livorno galvanizzati dalle due vittorie consecutive, con Bottegone e Rosignano, che li hanno proiettati nelle alte sfere della classifica. Vantano due giocatori di grande valore per la categoria come Hassan e Radchenko, non a caso i loro principali terminali offensivi. Noi arriviamo dalla partita di Agliana dove abbiamo subito troppo gli avversari, per cui sarà fondamentale ripartire dal nostro atteggiamento difensivo ed essere aggressivi su ogni possesso per limitare le loro iniziative. Per noi ogni partita rappresenta una opportunità per migliorare e dimostrare la nostra crescita, vogliamo affrontare Sansepolcro con concentrazione, disciplina e spirito di squadra, mettendo sul parquet per tutti i 40’ grande energia ed intensità”.

Appuntamento per sabato prossimo, 29 novembre, al “PalaMacchia” di Livorno, con palla a due in programma alle ore 18:45