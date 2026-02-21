Home

21 Febbraio 2026

La Pallacanestro Don Bosco regola Bottegone

Altro successo della Pallacanestro Don Bosco, sempre più rivelazione nell’ostico campionato di Serie C. I ragazzi di Giuseppe Di Manno, infatti, incasellano altri due punti, battendo Bottegone, che pure vende cara la pelle. Al di là di qualche sofferenza e degli indubbi meriti della compagine ospite, il successo è però meritato, considerando che il Don Bosco ha quasi sempre condotto il confronto, arrivando anche ad accumulare, in più occasioni, un vantaggio in doppia cifra, per poi spuntarla in un finale vietato ai deboli di cuore.

Nella Pallacanestro Don Bosco, coach Di Manno sceglie il quintetto composto da Pacitto, Dadomo, Regoli, Lemmi ed Artioli. Per Bottegone il tecnico Milani si affida invece allo starting five composto da Biagi, Gangale, l’ultimo arrivato Mazzarese, Magnini e Cukaj. Ad uscire meglio dai blocchi di partenza sono gli ospiti con un iniziale 5-1, ma la Pallacanestro Don Bosco ci mette un amen a scuotersi ed in un paio di minuti aggancia la parità, a quota 9, per poi prendere la testa del confronto, arrivando anche ad avere quattro lunghezze di vantaggio, sul 17-13, margine poi aumentato fino al +6 al termine del primo periodo, sul 25-19, al termine di 10’ caratterizzati dalla grande efficacia in attacco, come dicono i 25 punti realizzati. Anche in avvio di secondo periodo, i rossoblu partono con le marce alte in attacco, arrivando ad accumulare un vantaggio in doppia cifra, sul 31-21, già dopo neanche 2’ di gioco. Nel momento più buio, però, Bottegone si scuote, aumenta l’intensità in difesa e piazza un parziale di 10-0 che impatta la partita, a quota 31, a 5’22” dall’intervallo lungo. La Pallacanestro Don Bosco non si demoralizza per il momento nero, riprende a macinare punti e piazza un contro-break di 11-0 che vale nuovamente un vantaggio in doppia cifra a 3’ dalla fine dl primo tempo, vantaggio poi lievemente ridotto dai gialloneri ospiti fino al 47-39 dell’intervallo lungo. In un bel primo dei rossoblu, da citare i 17 di Dadomo ed i 10 di Regoli.

In avvio di ripresa, Bottegone, nel tentativo di recuperare lo svantaggio aumenta l’intensità della propria difesa, le percentuali calano, ed al contrario di quanto avvenuto nel primo tempo, sono le difese ad avere la meglio sugli attacchi avversari. Del nuovo canovaccio tattico ne approfitta Bottegone per tornare in partita, tanto che dopo 4’39” di partita, i punti di vantaggio dei rossoblu sono ridotti a quattro. Pronto il time out di coach Di Manno, dal quale i rossoblu escono con un parziale di 6-0 che rimette le cose a posto, restituendo ai labronici un vantaggio in doppia cifra, peraltro subito annullato da Bottegone, con un paio di triple di uno scatenato Santi, che riapre nuovamente la partita tanto che alla fine del terzo periodo a dividere le due squadre ci sono appena tre punti, sul 62-59 per il Don Bosco. In avvio del periodo finale, Bottegone, ancora con una tripla di Santi, riesce addirittura a mettere il naso avanti, sul 73-70, a 6’ dalla fine. Da quel momento in poi è battaglia vera, con le due squadre che si scambiano colpo su colpo, fino alla sgommata finale del Don Bosco, brava a portare a casa i due punti, con il punteggio di 85-82, nonostante la strenua resistenza degli ospiti. In casa Don Bosco ben cinque in doppia cifra, con Dadomo a 23 e la coppia Pacitto-Regoli a 15.

Don Bosco Pallacanestro Don Bosco Livorno – Bottegone 85-82

Don Bosco Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski, Dadomo 23, Lemmi 12, Marinari, Deliallisi, Casini, Artioli 14, Preziuso 2, Pacitto 15, Tognoni 4, Garibotto, Regoli 15. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 25-19; 47-39; 62-59; 85-82