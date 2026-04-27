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La Pallacanestro Don Bosco sconfitta da San Vincenzo

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27 Aprile 2026

La Pallacanestro Don Bosco sconfitta da San Vincenzo

Livorno 27 aprile 2026 La Pallacanestro Don Bosco sconfitta da San Vincenzo

Gioca una buona partita la Pallacanestro Don Bosco, ma deve arrendersi, nello scontro diretto per agganciare la miglior possibile nella griglia playoff, alla serata di grazia di San Vincenzo, presa per mano dalle superbe prestazioni di Salvadori (27) e Giovani (25). I rossoblu sono bravi, nel primo tempo, a recuperare uno svantaggio in doppia cifra, ma vedono scappare via gli ospiti nel terzo periodo, nel quale volano fino al +13. A poco serve il generoso tentativo di rimonta dei rossoblu, alla fine sconfitti con il punteggio di 90-84.

Nella Pallacanestro Don Bosco coach Di Manno spedisce sul parquet il quintetto composto da Dadomo, Regoli, Pacitto, Lemmi e Capitan Artioli. In casa San Vincenzo, il tecnico Baroni risponde con Giovani, Bertini, Gozzoli, Bazzano e Salvadori. L’inizio è davvero pirotecnico, con le due squadre che trovano con grande continuità la retina avversaria, tanto che dopo appena 4’ di gioco si sono già visti 28 punti, 17 di San Vincenzo, 11 dei rossoblu di casa. Con il trascorrere dei minuti le due difese prendono le misure agli attacchi avversari, ma gli ospiti mantengono in mano le redini del confronto, arrivando fino al +10, sul 21-11, costringendo coach Di Manno al primo time out del confronto, a 3’31” dal primo intervallo. Le indicazioni di Di Manno non tardano a dare i propri frutti, con i rossoblu che in un amen tornano a contatto, stampando un parziale di 11-3 che costringe il tecnico di San Vincenzo, Baroni, ad un minuto di sospensione, che poco sposta le cose; al termine del primo periodo, infatti, il tabellone recita 26-24 per San Vincenzo. L’equilibrio regna sovrano anche nel secondo periodo, con le due squadre che si scambiano colpo su colpo, alternandosi al comando del confronto, fino al piccolo allungo di San Vincenzo in chiusura di frazione, con gli uomini di Di Manno che chiudono il primo tempo avanti di tre lunghezze, sul 47-44.

Il trend favorevole agli ospiti continua anche in avvio del secondo tempo, anche a causa della difficoltà dei padroni di casa a trovare la retina avversaria, come dicono i soli cinque punti realizzati nei primi sei minuti di gioco. Anemia offensiva che consente a San Vincenzo di volare al +13, sul 62-49, massimo vantaggio della partita per la compagine di Baroni. La Pallacanestro Don Bosco, però, non si arrende e negli ultimi minuti del periodo riesce a rosicchiare qualche punto, andando all’ultima pausa con otto punti da recuperare, con San Vincenzo avanti per 70-62. Nel quarto conclusivo, nel quale si alza l’intensità delle due difese, la Pallacanestro Don Bosco non si arrende e nel finale rosicchia punto su punto, entrando nel minuto finale con appena due punti da recuperare, sull’82-80. Gli ultimi 60” sono vietati ai deboli di cuore; Salvadori concretizza un tecnico alla panchina, Bazzano mette una tripla, portando San Vincenzo al +6, Dadomo infila due liberi , Bertini fa lo stesso. Di Manno chiede time out, Dadomo realizza due liberi, San Vincenzo perde palla, Deliallisi sbaglia, reclamando un fallo, e nell’azione successiva Bertini sigla i due liberi della staffa, con gli ospiti che la spuntano per 90-84. Nella Pallacanestro Don Bosco 14 di Lemmi ed Artioli e 12 di Dadomo.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basket San Vincenzo 84-90

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Dadomo 12, Lemmi 13, Deliallisi 10, Susini 1, Lamperi 6, Casini 3, Artioli 14, Preziuso 4, Pacitto 8, Nilo, Tognoni 5, Regoli 7. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa e William Pandolfi

Parziali: 24-28; 44-47; 62-70; 84-90