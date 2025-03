Home

La Pallacanestro Don Bosco sconfitta in terra ligure

10 Marzo 2025

10 Marzo 2025

La Pallacanestro Don Bosco sconfitta in terra ligure

Livorno 10 marzo 2025 La Pallacanestro Don Bosco sconfitta in terra ligure

Finisce con una sconfitta il viaggio in terra ligure della Pallacanestro Don Bosco, nello scontro diretto in ottica playoff contro Gino Landini Lerici. I rossoblu pagano la serata di grazia degli uomini condotti dal grande ex Gabriele Ricci, protagonisti davvero di una prestazione notevole, come dicono i 55 punti realizzati nel solo primo tempo.

L’equilibrio dura solo nei primissimi minuti, poi i liguri scappano via, grazie alle ottime percentuali in attacco, complice anche qualche un approccio soft, come poi dirà anche coach Di Manno nell’intervista post-partita, dei ragazzi labronici. I liguri arrivano ad un vantaggio in doppia cifra già al termine del primo quarto, sul 25-11, poi ulteriormente incrementato a metà partita, sul 55-38.

Le cose non cambiano al rientro sul parquet, con Gino Landini che allunga ancora, arrivando fino ad avere un massimo vantaggio di 27 lunghezze, che poi la Pallacanestro Don Bosco è brava a rosicchiare nel quarto finale, nel quale riesce ad arrivare fino al -12, per poi soccombere con il punteggio di 83-68.

In una partita grigia, in casa rossoblu da citare i 21 di Paoletti e gli 11 dell’ultimo arrivato Vitosis, unici due in doppia cifra nella compagine labronica.

Le parole di coach Giuseppe Di Manno

Al termine della sfida, il coach Don Bosco, Giuseppe Di Manno, commenta così i 40’ in terra ligure: “È stata una partita condizionata dal grande avvio di Lerici, probabilmente agevolata dal nostro approccio troppo soft alla partita. Questo ho consentito ai padroni di casa di acquisire grandissima fiducia e di giocare i primi 20’ con percentuali altissime, tanto che alla fine del primo tempo Lerici aveva già segnato la bellezza di 55 punti. Ciò ha scavato un solco importante, che i padroni di casa sono stati bravi a mantenere nonostante i nostri tentativi di avvicinarci nel punteggio, non permettendoci mai di arrivare oltre il -12. In generale, la nostra è stata una partita sottotono, condizionata anche dalla ottima prestazione, sia offensiva che difensiva, di Lerici”.

Gino Landini Lerici – Pallacanestro Don Bosco Livorno 83-68

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 3, Dadomo 3, Marinari, Crocetta 6, Lamperi N. 7, Balestri, Pacitto 7, Vitosis 11, Paoletti 21, Deri 8, Lamperi T. 2, Regoli. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 25-11; 55-38; 72-48; 81-68

