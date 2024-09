Home

27 Settembre 2024

La Pallacanestro Don Bosco sfiora la vittoria nel derby con l’US

Livorno 27 settembre 2024 – La Pallacanestro Don Bosco sfiora la vittoria nel derby con l’US

E’ mancato veramente poco, alla Pallacanestro Don Bosco, per portare a casa il derby labronico con l’US Livorno che metteva in palio il terzo posto al prestigioso torneo “Città di Livorno – Memorial Silvio Gatto”. I ragazzi di Di Manno, infatti, conducono per gran parte della partita, accumulando anche otto punti di vantaggio nel secondo tempo, margine poi rosicchiato dai padroni di casa nella volata finale. Peccato, perché senza qualche palla persa di troppo (21 alla fine) o con qualche punto in più dalla lunetta, dove i rossoblu hanno sbagliato 9 delle 17 conclusioni tentate, Balestri e compagni avrebbero probabilmente portato a casa la vittoria. Al di là della sconfitta, però, rimane una buona prestazione, che corona un precampionato positivo, come dicono le parole di coach Di Manno a fine partita:

“E’ stata una partita che abbiamo condotto per larghi tratti, ma negli ultimi 5’ l’US è stata più cinica nel punire tutti i nostri errori. Sul risultato finale pesano le 21 palle perse e i troppi errori ai liberi, dove abbiamo tirato con 8/17. Rispetto alla partita precedente, con San Vincenzo, siamo riusciti a mettere sul parquet intensità solo nei primi due quarti, poi siamo calati dopo l’intervallo lungo, pur avendo raggiunto un vantaggio di otto punti. Detto questo, il bilancio del precampionato è sicuramente positivo, in questo mese i ragazzi si sono impegnati a fondo, adesso stiamo lavorando sui nostri limiti, in vista dell’inizio del campionato Under 19”.

US Livorno – Pallacanestro Don Bosco Livorno 70-68

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Balestri 7, Deri 5, Bicicchi, Pacitto 13, Marinari 10, Crocetta 2, Preziuso 7, Dellialisi 2, Baroni 3, Cristofani 3, Spinelli 12, Lamperi 4. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco, Alessandro Papa

Parziali: 19-20; 38-41; 55-60; 70-68

