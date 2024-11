Home

La Pallacanestro Don Bosco si arrende al CUS Torino

17 Novembre 2024

Livorno 17 novembre 2024

Si sapeva già alla vigilia che la sfida con il CUS Torino, una delle squadre più attrezzate del girone, era difficile, e tale si è rivelata. Del resto la Pallacanestro Don Bosco aveva di fronte una compagine che nella passata stagione ha giocato la finale promozione ed ha iniziato il nuovo campionato con le marce alte.

La solidità dei torinesi la si è apprezzata fin dalla palla a due iniziale, con il CUS che è sceso sul parquet del “PalaMacchia” con la faccia giusta, stampando un parziale iniziale di 8-0, per un vantaggio poi sostanzialmente mantenuto fino al termine dei 10’ iniziali, chiusi su 21-13.

La Pallacanestro Don Bosco è stata brava a ricucire lo strappo, rimanendo a contatto fino alla metà del secondo periodo, poi, anche per le ottime percentuali al tiro dei piemontesi, il divario si è allargato fino al +19 con cui le due squadre sono andate all’intervallo lungo.

Le cose non sono cambiate neanche al rientro sul parquet con il CUS salito fino al +29, prima di una bella reazione d’orgoglio dei rossoblu nell’ultimo periodo.

Regoli e compagni, infatti, sono stati bravi a stampare un parziale di 25-15 che ha ridotto il margine a favore dei piemontesi, alla fine vittoriosi con il punteggio di 82-67. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da citare quella di Paoletti, con 18 punti miglior realizzatore del confronto.

Al termine del match coach Di Manno analizza così i 40’ del “PalaMacchia”: “Abbiamo subito la partenza sprint dei piemontesi, che hanno subito imposto il loro ritmo alla partita, mettendo fin dall’avvio le cose in chiaro. Lì siamo stati bravi a ricucire lo strappo rimanendo in scia dei rivali fino alla metà del secondo periodo. Poi il CUS, tirando con ottime percentuali, è scappato via fino al buon quarto finale dei miei ragazzi, che hanno ridotto lo scarto finale. Torino si è confermata una squadra molto importante per la categoria, con giocatori di assoluto livello, e farà molto bene nel prosieguo del campionato. Noi potevamo mettere più grinta e determinazione sul parquet, subendo meno la loro forza; comunque anche questa partita è stata una tappa del nostro percorso di crescita, adesso andiamo avanti pensando alla prossima partita”.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – CUS Torino 67-82

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 2, Dadomo, Di Sacco 2, Marinari 6 Deliallisi 8, Crocetta 5, Balestri, Spinelli 13, Paoletti 18, Lamperi 4, Regoli 7. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 13-21; 26-45; 42-67; 67-82

