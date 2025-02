Home

Sport

Basket

La Pallacanestro Don Bosco si arrende al Granda College Cuneo

Basket

2 Febbraio 2025

La Pallacanestro Don Bosco si arrende al Granda College Cuneo

La Pallacanestro Don Bosco si arrende al Granda College Cuneo

Livorno 2 febbraio 2025

Sabato sera senza sorrisi per la Pallacanestro Don Bosco, impegnata nel duro campionato di Serie C; i ragazzi di Giuseppe Di Manno, infatti, inciampano davanti al pubblico amico nella sfida contro i piemontesi del Granda College Cuneo, al termine di un confronto giocato in tono minore. I rossoblu, infatti, tengono botta solo per i primi minuti, poi i piemontesi allungano, fino ad arrivare al +19. Unica nota lieta della serata, l’aver mantenuto, in virtù del +12 della gara di andata, il vantaggio nello scontro diretto, fondamentale in caso di arrivo a pari punti.

LA CRONACA

In casa rossoblu, coach Giuseppe Di Manno si affida al quintetto composto da Dadomo, Regoli, Paoletti, Balestri e Deri; nel Granda College, il tecnico Persico risponde con Maccario, Capelli, Bruschetta, De Santis e Leone. Il primo ciuff è degli ospiti, con Maccario, cui risponde Balestri, per un equilibrio che dura sostanzialmente pochi minuti. Granda College, infatti, presa per mano da Maccario e Capelli, allunga nella seconda metà del periodo, arrivando ad accumulare anche sette lunghezze di margine, per poi chiudere il primo periodo sul 17-13. Nel secondo periodo ti aspetti la reazione rossoblu, ed invece sono i piemontesi a crivellare la retina labronica, nella quale infilano la bellezza di 31 punti, sia pur subendone 22; un parziale che spinge la truppa di Persico sul +13, sul 48-35. A metà partita, da segnalare i 14 punti di Paoletti, top scorer rossoblu.

Al rientro dagli spogliatoi, l’inerzia non cambia, pur in un quarto nel quale sono le difese ad avere la meglio sui rispettivi attacchi; in 10’, infatti, si vedono appena 22 punti complessivi, 14 dei quali realizzati dai cuneesi che chiudono il terzo periodo con 19 punti di vantaggio, ipoteca sulla conquista della vittoria. Ipoteca puntualmente riscossa nel quarto finale, nonostante il moto d’orgoglio della Pallacanestro Don Bosco, brava a stampare un bel parziale di 26-14, utile per salvare l’onore e mantenere lo scontro diretto a favore, in virtù della vittoria di 12 nella gara di andata, ma non per portare a casa i due punti. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, buona quella di Paoletti, a quota 23, unico in doppia cifra dei suoi insieme a Tristan Lamperi, autore di 10 punti.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Granda College Cuneo 69-76

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 2, Dadomo 8, Marinari 8, Deliallisi, Crocetta 3, Cristofani, Balestri 8, Preziuso, Paoletti 23, Deri 7, Lamperi 10. Regoli. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 13-17; 35-48; 43-62; 69-76

La Pallacanestro Don Bosco si arrende al Granda College Cuneo