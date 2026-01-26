Home

La Pallacanestro Don Bosco si arrende nel periodo conclusivo a Fucecchio

26 Gennaio 2026

Livorno 26 gennaio 2026 La Pallacanestro Don Bosco si arrende nel periodo conclusivo a Fucecchio

La Pallacanestro Don Bosco gioca un’ottima partita fino all’avvio del quarto periodo, rimanendo a contatto con la Folgore Fucecchio, compagine che in casa viaggia a gonfie vele, come dimostra l’unica sconfitta riportata finora tra le mura amiche.

I ragazzi di Di Manno tengono botta per tutti i primi 30’, prendendo, nel secondo quarto, anche sei lunghezze di vantaggio, per poi andare all’intervallo lungo con uno svantaggio di otto lunghezze.

Negli spogliatoi coach Di Manno catechizza a dovere i suoi che nel terzo periodo tornano a contatto, stampando un parziale di 18-13 che vale il -3 all’ultima pausa.

Nei 10’ conclusivi ti aspetti un match in equilibrio fino alla volata finale, invece nel quarto finale, dopo 2’ equilibrati, Fucecchio, presa per mano da tre triple consecutive infilate da Stefano Orsini, allunga.

E’ la spallata decisiva del confronto, con i padroni di casa che scappano via con il trascorrere dei minuti, fino al 79-60 della sirena finale. In casa Don Bosco, 15 di Giorgio Artioli e 10 a testa di Pacitto e Marinari.

Alla fine, coach Giuseppe Di Manno commenta così i 40’ di Fucecchio:

“E’ stata una partita scorsa, per i primi 32’, sui binari di un grande equilibrio, caratterizzata da una grande fisicità ed energia, con le due squadre a ribattere colpo su colpo. Poi tre triple consecutive di Stefano Orsini hanno spaccato la partita, con Fucecchio brava a punire i nostri errori difensivi ed a stringere le maglie in difesa. Nel finale ci siamo disuniti, da ciò è scaturito un divario troppo largo per come si è sviluppato il confronto. Una lezione che ci deve farci capire che nei momenti di difficoltà dobbiamo restare uniti e compatti, giocando di squadra senza affidarsi ai singoli. Un altro passo del nostro percorso, andiamo avanti continuando a lavorare pensando alla prossima partita casalinga, contro Fides Montevarchi, che sarà altrettanto complicata”.

Folgore Fucecchio – Pallacanestro Don Bosco Livorno 79-60

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski 1, Dadomo 5, Lemmi 3, Marinari 10, Deliallisi 3, Susini, Casini, Artioli 15, Preziuso 5, Pacitto 10, Tognoni 2, Regoli 5. All. Giuseppe Di Manno, Ass, Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 17-17; 44-46; 57-54; 79-60

