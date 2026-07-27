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La Pallacanestro Don Bosco si rinforza con Giuseppe Andò

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27 Luglio 2026

La Pallacanestro Don Bosco si rinforza con Giuseppe Andò

Livorno 27 luglio 2026 La Pallacanestro Don Bosco si rinforza con Giuseppe Andò

Prosegue la campagna di rafforzamento del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco; infatti, arriva a Livorno il giovane Giuseppe Andò. Giocatore dall’enorme potenziale, pur avendo iniziato a giocare da pochi anni, dimostra una grande determinazione ed una passiona sconfinata per la pallacanestro. Andò arriva dalla provincia di Catania, per la precisione da Giarre, per continuare il suo percorso di crescita e farà parte del roster dell’Under 19 eccellenza e della prima squadra, militante nel duro campionato di Serie C.

Anche dalle sue prime parole in rossoblu, si nota la grande soddisfazione di Andò per l’arrivo a Livorno: “Sono contento di entrare a far parte di una società blasonata come la Pallacanestro Don Bosco Livorno; mi allenerò intensamente per dare il mio contributo alla squadra”.