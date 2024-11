Home

Sport

Basket

La Pallacanestro Don Bosco torna alla vittoria, battendo Gino Landini Lerici

Basket

23 Novembre 2024

La Pallacanestro Don Bosco torna alla vittoria, battendo Gino Landini Lerici

Livorno 23 novembre 2024 La Pallacanestro Don Bosco torna alla vittoria, battendo Gino Landini Lerici

La Pallacanestro Don Bosco gioca una partita di grande voglia ed alla fine torna alla vittoria, regolando la Gino Landini Lerici, e conquista il terzo successo stagionale nel duro campionato di Serie C. I ragazzi di Giuseppe Di Manno conducono per quasi tutta la partita, senza però scrollarsi di dosso i liguri, guidati dal grande ex Gabriele Ricci, riuscendo ad allungare solo nel finale, chiudendo meritatamente sul 70-63

La cronaca

Il tecnico della Pallacanestro Don Bosco, Giuseppe Di Manno, si affida al quintetto composto da Dadomo, Regoli, Paoletti, Deri e Di Sacco.

In casa ligure coach Gabriele Ricci, che in carriera vanta trascorsi importanti con la Pallacanestro Don Bosco, condotta anche ad un terzo posto alle finali nazionali Under 19 di Ragusa, risponde spedendo in campo Sacchelli, Lorenzo Gaspani, Putti, Biaggini e Menicocci.

L’avvio è favorevole ai padroni di casa, avanti 4-0 dopo poco più di un minuto di gioco, poi i liguri sono bravi a stringere le maglie in difesa e, anche grazie ad un paio di palle recuperate, a mettere la testa avanti, sul 7-6, costringendo coach Di Manno al primo timeout del confronto.

Il minuto sorte gli effetti sperati, con la Pallacanestro Don Bosco brava a stampare un parziale di 6-1 che permette ai padroni di casa di riprendere le redini del punteggio, sia pure con un lieve margine di vantaggio, mantenuto fino al 17-15 di fine primo periodo.

In avvio del secondo periodo sono le difese ad avere la meglio sui rispettivi attacchi, tanto che nei primi 3’40” di gioco si vedono appena quattro punti, equamente divisi tra le due squadre.

Il refrain non cambia nei restanti minuti di gioco, la partita si conferma dal basso punteggio, ed all’intervallo lungo la Pallacanestro Don Bosco è avanti di tre lunghezze, sul 29-26. Tra i singoli da segnalare la prova di Deri, già in doppia cifra, a quota 11, a metà partita.

Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa tentano l’allungo con due triple consecutive, di Regoli e Deri, allungando fino al +6, vantaggio subito annullato da due “tre punti” dei liguri, che rimettono così il confronto in perfetta parità, per poi mettere la testa avanti con un piazzato di Biaggini.

Da lì è equilibrio quasi perfetto, fino alle ultime battute del periodo, nelle quali la Pallacanestro Don Bosco riesce a raggranellare un vantaggio di quattro lunghezze, sul 50-46.

In avvio di periodo finale, Gino Landini stampa un parziale di 4-0 che impatta così la partita, a quota 50. Nel momento in cui si vede raggiunta, la Pallacanestro Don Bosco mostra gli artigli, trova buone soluzioni in attacco e vola al +8, sul 58-50, a 6’43” dalla fine, con un ciuff nel pitturato di Crocetta.

Allungo decisivo? Neanche per sogno, i liguri ci mettono 1’, ed un parziale di 6-0, per rimettere la partita sui binari di un equilibrio quasi perfetto, rotto da una tripla di Paoletti a 2’23” dalla sirena. E’ il canestro che indirizza la partita verso la Pallacanestro Don Bosco, alla fine vittoriosa per 70-63. In una partita nella quale tutti i ragazzi rossoblu hanno mostrato gran voglia di vincere, una nota particolare la merita Francesco Deri, con 23 punti ampiamente top scorer del confronto

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Gino Landini Lerici 70-63

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 2, Dadomo 3, Di Sacco 4, Marinari 4, Deliallisi 3, Crocetta 9, Balestri, Spinelli 2, Paoletti 13, Deri 23, Lamperi 4, Regoli 3. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

La Pallacanestro Don Bosco torna alla vittoria, battendo Gino Landini Lerici

Parziali: 17-15; 29-26; 50-46; 70-63