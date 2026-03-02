Home

La Pallacanestro Don Bosco vince agevolmente a Rosignano

2 Marzo 2026

Livorno 2 marzo 2026 La Pallacanestro Don Bosco vince agevolmente a Rosignano

Continua l’ottimo momento, nel campionato di Serie C, della Clas Renault Don Bosco, brava a cogliere il terzo successo di fila, per due punti che catapultano la compagine di Giuseppe Di Manno nelle zone altissime della classifica. I rossoblu calano sul tavolo verde del campionato il tris di successi espugnando, senza dannarsi troppo l’anima, il parquet del fanalino di code Sei Rose Rosignano,.

A raccontare la supremazia Don Bosco, il fatto che i padroni di casa non siano mai riusciti, neanche nelle prime battute di gioco, a mettere il naso avanti nel punteggio, sempre agevolmente in mano alla compagine labronica, avanti in doppia cifra già nel primo periodo, chiuso sul 23-9, poi arrotondato nel 43-21 di metà partita. Un vantaggio che, visto anche l’andamento dei primi 20’, sembrava incolmabile e tale si è rivelato, con i rossoblu alla fine a bersaglio con il punteggio di 81-58, dopo aver avuto anche 27 lunghezze di vantaggio.

In una gran bella prestazione collettiva, ben rappresentata dal fatto che tutti i dodici elementi del roster non solo sono scesi in campo ma sono andati anche a referto, da citare i 14 punti a testa di Dadomo e Pacitto. Al termine del confronto, palpabile la soddisfazione di coach Di Manno, che commenta così il colpaccio nella provincia labronica: “Siamo stati bravi fin dall’inizio della partita a prendere un margine importante, che poi siamo stati bravi a gestire senza cali di attenzione, portando a casa due punti preziosi senza dannarsi troppo l’anima. Adesso ci godiamo questa vittoria, ma fin da domani inizieremo a pensare alla prossima partita”.

Sei Rose Rosignano – Pallacanestro Don Bosco Livorno 58-81

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski 4, Dadomo 14, Lemmi 8, Deliallisi 6, Susini 3, Casini 3, Artioli 5, Preziuso 7, Pacitto 14, Tognoni 7, Sciacol 3, Regoli 7. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa e Davide Cotza

Parziali: 9-23; 21-43; 42-52; 58-81