Home

Cronaca

La panchina della Chiccaia torna restaurata nel quartiere di Shangai (Video)

Cronaca

25 Gennaio 2024

La panchina della Chiccaia torna restaurata nel quartiere di Shangai (Video)

Il Ritorno al Cuore di Shangai: Restaurata e Rimessa in Opera la Panchina della Chiccaia a Livorno

Un progetto di recupero e memoria per preservare l’eredità di Elsa Sanguinetti, la leggendaria Chiccaia del quartiere di Shangai.

Livorno, 25 gennaio 2024 – La panchina della Chiccaia torna restaurata nel quartiere di Shangai

Oggi pomeriggio è stato un momento di gioia e rinnovamento per il quartiere di Shangai a Livorno, con la ricollocazione della panchina dedicata alla storica Chiccaia, Elsa Sanguinetti.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno congiunto di NOI Livorno, Massimo Andorlini, Stefania D’Echabur, Roberto Tani, e la collaborazione attiva di Reset, con il presidente Giuseppe Pera che ha sostenuto con entusiasmo il progetto.

La panchina, collocata in via Nino Bixio, è stata completamente restaurata da “Francesca Terzo Fuoco” per la grafica e Gino Cataldo, noto come “il piccolo falegname”, per le tavole. Il progetto è emerso durante le riprese del DocuFilm “GLI AMICI DI SHANGAI” e ha trovato il sostegno entusiasta di Reset e NOI Livorno. “Ci siamo innamorati di questa panchina che racconta la storia di una donna simbolo del quartiere e vedendola deturpata ci è dispiaciuto. Così, insieme a Reset, è nata una bella sinergia che ha portato al restyling”, ha dichiarato Andorlini di NOI Livorno.

Elsa Sanguinetti soprannominata affettuosamente “La Chiccaia”, è deceduta il 16 luglio 2018, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso la panchina che porta la sua firma. La Chiccaia era una figura del quartiere, nota per la sua baracchina di dolciumi aperta negli anni ’60 proprio in via Nino Bixio. Il soprannome “Chiccaia” è diventato così famoso che ha dato il nome allo storico blocco di case popolari in cui risiedeva.

La cerimonia di ricollocazione della panchina è stata toccante e ha visto la partecipazione della figlia e della nipote di Elsa, aggiungendo un tocco personale e familiare all’evento. L’iniziativa ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria storica del quartiere e ha rafforzato il legame tra la comunità e il ricordo affettuoso di Elsa Sanguinetti, la Chiccaia di Shangai.

Questo restauro non è solo un atto di recupero fisico ma anche un gesto di rispetto nei confronti di una figura amata e ricordata da intere generazioni. La panchina della Chiccaia è ora di nuovo al suo posto, pronta a essere testimone di nuovi racconti e a trasmettere la storia e il calore di Shangai a chiunque si sieda su di essa. La memoria di Elsa Sanguinetti continua a risplendere attraverso questa panchina restaurata, divenuta un simbolo tangibile dell’eredità e della vitalità del quartiere.

La panchina della Chiccaia torna restaurata