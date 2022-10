Home

11 Ottobre 2022

Livorno 11 ottobre 2022 – La Parlamentare Tenerini a Roma per i primi adempimenti: “Darò tutta me stessa per il nostro territorio”

La parlamentare cecinese Chiara Tenerini (Forza Italia) eletta nel collegio di Livorno in attesa di presentarsi a Montecitorio per i primi adempimenti in vista dell’inizio della nuova legislatura.

La prima seduta della XIX legislatura si terrà il 13 ottobre alle ore 10

Chiara Tenerini: “Sono pronta …darò tutta me stessa per il nostro territorio”

In Foto Chiara Tenerini a Roma (Foto pagina Facebook dell’onorevole Tenerini)

