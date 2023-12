Home

Collesalvetti

6 Dicembre 2023

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 6 dicembre 2023 – La Pasticciera Loretta Fanella vola a Las Vegas per una cena in onore di Joe Lombardo

Loretta Fanella sbarca a Las Vegas per una cena di beneficenza organizzata in onore del Governatore Joe Lombardo

La rinomata pasticciera , Loretta Fanella, è stata l’indiscussa protagonista della prestigiosa cena di gala organizzata dalla Las Vegas Business Academy (LVBA) in onore del governatore Joe Lombardo e delle alte cariche della “Capitale Mondiale dell’Intrattenimento”.

La LVBA, un’organizzazione no-profit dedicata all’istruzione scolastica, si impegna a fornire borse di studio complete agli studenti meritevoli, investendo nelle future generazioni e contribuendo alla crescita della città. In un gesto significativo, la LVBA ha deciso di organizzare quest’anno una cena di beneficienza italiana per celebrare il governatore Joe Lombardo, che si professa con orgoglio italo-americano.

La talentuosa pasticciera Fanella, affiancata da un team di chef stellati italiani, ha presentato un grande classico rivisitato: il tiramisù, quinta parola più conosciuta della cucina italiana nel mondo e la prima tra i dolci. La sua creazione, il “Tiramisù&Giù“, è un tiramisù al piatto che in un gioco up&down è stato trasferito al bicchiere direttamente dai commensali conquistandoli per la presentazione e per l’esperienza di gusto.

L’evento rappresenta l’ennesimo riconoscimento internazionale per Loretta Fanella, già affermatasi nei più prestigiosi ristoranti stellati d’Europa, e che è subito rientrata nel suo laboratorio per le preparazioni del prossimo Natale.

