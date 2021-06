La pesca oggi si ferma, le cooperative toscane aderiscono alla protesta nazionale #Salviamolapoesca

Home

12 Giugno 2021

Le manifestazioni nazionali saranno trasmesse in diretta Facebook

FedAgriPesca-Confcooperative Toscana: “A rischio tanti posti di lavoro a causa di una politica europea miope”

Livorno, 12 giugno 2021

Rimbalzano in Rete le foto dei pescatori toscani che accanto alle loro barche, alle reti, al pescato mostrano i cartelli con la scritta #Salviamolapesca per dimostrare la loro adesione alla protesta, indetta dall’Alleanza delle Cooperative Italiane Pesca, contro le nuove politiche europee di gestione dello sforzo di pesca. La Commissione Europea ha infatti deciso una riduzione dei giorni annui di attività in mare.

La pesca italiana, oggi, 12 giugno si ferma e due manifestazioni nazionali si terranno a Venezia e a Mazara del Vallo, trasmesse in diretta sulla pagina Evento Facebook “Salviamo la Pesca Italiana”, dalle ore 10 alle ore 13.

Andrea Bartoli presidente di FedAgriPesca-Confcooperative Toscana commenta:

“La cultura del mare e la vitalità delle comunità costiere rischiano di essere un ricordo del passato a causa di una politica dissennata che continua a ridurre l’attività dei nostri pescherecci, costringendo alla chiusura le imprese e che mira a chiudere la pesca a strascico, il comparto principale che rifornisce di pesce fresco le tavole degli italiani e dei turisti.

Siamo preoccupati soprattutto per i livelli occupazionali e pensiamo che la riduzione dello sforzo di pesca non possa essere l’unica misura per preservare lo stock ittico del Mediterraneo.

Si tralasciano così le molteplici forme di inquinamento, le attività di trivellazione petrolifera, l’intenso traffico navale marittimo, la cementificazione delle coste e le conseguenze dei cambiamenti climatici”.

Continua Bartoli:

“Non è bastata la riduzione del 20% di sforzo di pesca attuata dall’Italia in 3 anni, si vuole continuare a ridurre, portando le imprese a sbarcare gli equipaggi e a chiudere.

Aderiamo quindi con convinzione a questa iniziativa di protesta che sta raccogliendo il favore di moltissimi politici nazionali ed europei, di sindaci ed amministratori locali oltre che di organizzazioni professionali della pesca euro mediterranee”.

