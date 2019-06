Home

Cronaca

18 giugno 2019

La piazza dei mille mondi, Bambini al centro degli eventi organizzati dalla Riuso in piazza Garibaldi

Livorno – Proseguono spediti gli appuntamenti del rilancio turistico e sociale del quartiere Garibaldi, attraverso i progetti finanziati dal Comune di Livorno e dalla Regione Toscana. Tra le varie realtà associative del quartiere, il centro di riciclo creativo e di aggregazione sociale “La Riuso” sta provando a dar vita all’idea condivisa di animare la piazza anche grazie ai bambini e alle bambine. Per questo il sodalizio tra la galleria d’arte Uovo alla Pop e il bazar sociale operativo in via della Pina d’Oro propone ogni settimana tutta una serie di laboratori da dedicare ai più piccoli. Con il sogno, magari, di convincere anche i grandi a fare i bravi…

In piazza Garibaldi si inizia il martedì pomeriggio con il laboratorio ecologico “La Brigata dei Germogli”, in cui il riuso diviene lo strumento per avvicinare i bambini al contatto con la natura, per proseguire il mercoledì con la Ludoteca Autogestita, situazione che mette in piazza e a disposizione di tutti i giocattoli della Riuso. Martedì mattina invece, l’appuntamento è all’interno degli spazi della Riuso, con il campo estivo in collaborazione con l’Arci di Livorno, svolto in continuità con il doposcuola gratuito che La Riuso ha offerto ai bambini e alle bambine del quartiere fin da gennaio.

Ogni giovedì è il turno di Giulia Bernini, che porta in piazza il laboratorio di pittura per bambini su Modigliani, artista che continua a vivere per il quartiere grazie a “Modigliani Mon Amour”, il tour artistico in realtà aumentata che la galleria Uovo alla Pop continuerà a offrire per tutta l’estate, Effetto Venezia compreso. Protagonista invece di venerdì 21 giugno è la scuola di circo “Saltimbanco”, con il laboratorio circense promosso da “Mezclar 22”, associazione che sta dietro all’intero laboratorio di idee sociali della Riuso, mentre il 29 giugno è la volta della psicologa Martina Turini di Studio Cortex, con il laboratorio interculturale per bambini “Il Voltone. Piazze Come Ponti”. Prosegue infine la musica della Busker Square, la proposta di musica di strada aperta a chiunque voglia partecipare che La Riuso ha organizzato per quest’estate in piazza Garibaldi: prossimi appuntamenti sabato 22 giugno alle 19 con il didgeridoo di Iacopo Mattii e giovedì 27 con il blues degli Shuffle Jump. Per suonare, presentarsi con lo strumento o contattare la pagina fb “Busker Square”.